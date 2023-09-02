Numan Kurtulmuş'tan 'aileyi koruyacağız' mesajı! Ecdad Osmanlı'ya dikkat çekti..

Kurtulmuş kurultaydaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Aile yapısının güçlendirilmesi için bütün gücümüzle gayret edeceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni anayasa çalışmasında da Türk ailesinin güçlendirilmesi ve korunması için gerekli adımları atacağız." diyerek her türlü sapkınlıkla mücadelede kararlılık mesajı veren Kurtulmuş, Osmanlı Devleti'nin millet sistemine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

Mezhep, meşrep, ırk, köken, toplumsal sınıf gibi bütün farklılıkların bir tarafa bırakılarak bunların üzerinden bu farklılıkları bir zenginlik aracı olarak görerek aynen Osmanlı'nın geçmişte yaptığı millet sistemi üzerinden güçlendirdiği o anlayışı yeniden kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin 85 milyonunun tamamı birdir, beraberdir kardeşimizdir.