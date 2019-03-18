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Numan Kurtulmuş’tan ABD ve AB çıkışı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Sen Amerikay’san biz Türkiyeyiz.

18 Mart 2019 Pazartesi 23:14
Numan Kurtulmuş’tan ABD ve AB çıkışı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Sen Amerikay’san biz Türkiyeyiz. Sana bakarak hizaya gelecek değiliz” dedi.


Eskişehir’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hemşehri dernekleri ile bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya gelen


AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD ve Avrupa Birliği ile ilgili sert sözler söyleyerek, “Bu memlekette siyaset yapmak için üç temel şeyin olması lazım. İddia, irade ve ahlak. İddiası, iradesi ve ahlakı olmayan bir siyaset Türkiye’yi taşıyamaz. Türkiye olarak büyük bir iddiaya sahip olmak durumundayız. İddiamız nedir? Yeniden güçlü, büyük Türkiye olmak. Sanayisiyle, teknolojisiyle, eğitimi ile sanatı ile, kültürü ile, ekonomisi ile yeniden güçlü büyük Türkiye olmak. Ele güne el avuç açan, ele güne teknolojik olarak destek isteyen ya da maddi olarak destek isteyen bir ülke olmamalı. Başkasına muhtaç bir Türkiye değil, kendi ayakları üstünde dikilen bir Türkiye. Avrupa’nın, Amerika’nın, IMF’nin vesairenin terbiye ettiği bir Türkiye değil, hizaya soktuğu bir Türkiye değil, tarihten aldığı güçle bugün dünyada güçlü bir şekilde rekabet edebilen bir Türkiye. Şimdi görüyorsunuz S-400 krizini. Adam diyor ki benim savunmaya ihtiyacım var. Kilis’e adam bombayı atıyor, insanlarımız ölüyor. Yaşadık bunları. Sınır ilçelerimize atıyor, insanlarımız ölüyor. Benim savunma şemsiyesine ihtiyacım var. Sen ver, vermez. Ben o zaman Ruslardan S-400 alacağım, alamazsın. Eğer alırsan ambargo diyor. Lafı başka şekilde dolaştırıyor. Önce şunu söyleyeyim. Sen Amerikay’san biz Türkiyeyiz. Sana bakarak hizaya girecek asla değiliz. Allah nasip eder, bu istikrar böyle devam ederse Türkiye Allah’ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa bir sürede kuracaktır. Benim ne sana ne S-400’lere ihtiyacım olmayacak. Ama kusura bakma bunun kararını verecek olan Türkiye’dir. Avrupa Birliği’ne bakıyorsunuz. AB diyor ki Türkiye ile müzakereleri askıya alırız, Türkiye ile müzakere yapılmamalıdır. Biz Türkiye olarak hazırız, masaya bütün dosyalarımız hazır bir şekilde getiririz, bütün fasılları aştığınızda konuşmaya hazırız ama kusura bakmayın parmağınızı sallayarak Türkiye’yi terbiye etme unsuru ile herhangi bir şey yapamazsınız. Biz AB’nin bekleme salonunda tek ayak üstünde bekletilecek bir ülke değiliz, siz Avrupa Birliği’yseniz biz de Türkiyeyiz” ifadelerini kullandı.



“Türkiye şu anda henüz Süper Lig’de değil ama play-off oynuyoruz”


Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu futboldan örnek vererek açıklayan Kurtulmuş, “Türkiye bulunduğu yerden daha ileri gitmek durumundadır. Hani bisiklete binenler için söylenir ya, durduğunuz zaman, pedalı çevirmezseniz düşersiniz. Türkiye pedalı çevirmek mecburiyetindedir ve Allah’ın izni ile çevirip daha ileri gidecektir. Türkiye şu anda dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi. Allah nasip ederse satın alma paritesi bakımından birkaç yıl içerisinde Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacak. Futbol ile başladık. Futbol tabiri ile başladık. Türkiye şu anda henüz Süper Lig’de değil ama play-off oynuyoruz. Play-off’da şampiyon olacağız ve bir üst lige çıkağız Allah’ın izni ile. Hep beraber sizin gayretiniz ile, bütün milletimizin gayreti ile dayanışma içerisinde çıkacağız inşallah” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 23:14
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