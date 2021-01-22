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Gündem Numan Kurtulmuş'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı
Gündem

Numan Kurtulmuş'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 01:10:00 -
Numan Kurtulmuş'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı

Kurtulmuş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fikir ve araştırmalarıyla tarihe bakışımızda yeni ufuklar açan, eserleri ve verdiği konferanslarla davamızın çalışkan bir neferi olan yazar Yavuz Bahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Gündem

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

 

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