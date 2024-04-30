Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel'den yeni anayasa açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turlarına başladı. Bu kapsamda Kurtulmuş, CHP grubunu ziyaret etti. Görüşme sonrası Kurtulmuş ve Özel açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bugün ilk görüşmeyi Özgür Özel bey ile geçekleştirdik. Müzakere ile süreç oluşturulması fikrini ilettim. Anayasanın içeriği ile ilgili konuşmadık. Süreç müzakereyle olacak. Toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiği süreçte azami dikkat gerekir. Diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Önümüzdeki Meclis açıldığında süreç başlar ve usulüne uygun devam eder diye düşünüyorum. Oyların yüzde 95’i parlamentoda temsil ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turlarına başladı. Bu kapsamda Kurtulmuş, CHP grubunu ziyaret etti.

Özel'in açıklamalarından satır başları:

Meclis başkanımızın diyaloğa açık tutumundan dolayı her konuyu görüşebileceğimizi söylemiştim. Bugün de kendilerinin bir ziyareti var. Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış ve sorumluluğumuzun farkındayız. Anayasa ile ilgili görüşleri partimizde değerlendireceğiz.

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