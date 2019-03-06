Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki esnaflarla buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da bulunan Altınpark ANFA Salonunda gerçekleştirilen, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve Meslek Odaları başkanları toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Özhaseki, "Memurun 657'si var, hayırlı olsun, bir şey diyecek halimiz yok. İşçi arkadaşların sendikası var, tamam oda hayırlı olsun. Ama esnaf arkadaşlarımızın, emin olun iş iyi gitmediğinde bile, sabah besmeleyle açtığı dükkanında 'Allah ne verdiyse' diyerek giden kardeşlerimiz. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Başkent'te ki taksiciler için bir tek kötü şikayet almadığını belirten Özhaseki, "Bir tek gün olsun, taksici kardeşlerimizle ilgili, ne para yönünden, ne ahlaki yönden bir tek kötü söz duymadım. O yüzden siz bizim medarı iftiharımızsınız Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve ulaşımla ilgili kararlarda, esnafın ve ulaşım sektöründe çalışan vatandaşların tamamının görüşü alınmadan kararlara imza atmayacağını bildiren Özhaseki, "Bu'C' plakalar meselesi, zamanında ihale edilmiş ama ihtiyaç olmadığı öyle belli ki, ortalık karışmış, bir daha böyle bir şey olmayacak ondan endişeniz olmasın kardeşlerim. Sağda solda duyuyorum.

Belediyecilikten nasibini almamış, dünya'dan haberi olmayan, belediyecilik nedir bilmeyenler, Kızılay'ı taksicilere kapatmaktan bahsediyorlar. Asla öyle bir şey olmaz bundan da herkes emin olsun" diye konuştu.

Araçlarını yenilemek isteyen taksicilerin sıkıntılarının olduğunu bildiğini söyleyen Özhaseki, kısa sürede bu sıkıntıların giderileceğini vurguladı.

21 yıllık belediyecilik ve 2 yıllık Bakanlık dönemlerinin hizmetle geçtiğini kaydeden Özhaseki, halen partide Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu ve ömrünün belediyecilikle geçtiğini kaydetti.

Ankara'nın gurur kenti olduğunu aktaran Özhaseki, "Dersimize çalıştık. 30 kişilik bir ekiple tek tek yazdık. Ulaşımda ne yapacağımız belli, yeşil alanları nerelere yapacağımız belli, kültür-sanat projelerimiz belli, çevre projelerimiz belli, gençlik için ne yapacağımızı, kadınlar için ne yapacağımızı istihdamı nasıl arttıracağımızı, tek tek yazdık ve altına imzamızı attık. Her tarafa ilan ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Proje konuşmak için karşı partinin adayını dinlediğini söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Geçen gün, rakip arkadaşı dinliyorum. Projelerini söylesin de konuşalım dedik. O da diyor ki 'yakında ne bantlar çıkacak daha, bantları bekleyin siz', ne bandı ya, fetöcüler size el mi verdi. O namussuzlar yapardı bu işi, ona buna kumpas kurarlardı. Telefon dinlemelerini hacklerlerdi. Kumpas kurmak için bantlar yayınlarlardı. Bu nereden çıktı ya, ayıptır ya, bırakın böyle işlerle uğraşmayı bırakın, bizler kamu'nun önünde insanlarız. 25 senedir ben buralardayım, Allah'a hamd olsun, başımız dik, alnımız açık. Her yerde şerefle geziyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz biz."

Toplantıya katılan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, önümüzdeki seçimlerin, Türkiye'nin yeni sisteminin doğası gereği, iki ekseni olduğunun altını çizdi.

İki ittifak arasındaki farklardan bahseden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, bir masa başı ittifakı değildir. Yani AK Parti ve MHP'nin yöneticileri bir araya gelmiş. Sana şu ilçe, bana bu ilçe diyerek masa başında bir pazarlık yapmış. Onun sonucunda bu ittifak oluşmuş değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesinde, o gaza meydanında, sela sesleri arasında 'Allah-u Ekber' sesleri arasında, milletin yan yana, omuz omuza kurduğu bir gönül ittifakıdır ve bir gönül birlikteliğidir. Zaten öyle olduğu için, açık bir şekilde bu ittifak gerçekleşmiş ve bugün Allah'ın izniyle, Türkiye'nin her yerinde başarılı sonuçlar alacaktır.Karşı taraftaki ittifaka baktığınızda, 4 tane parti gözüküyor. Şunu söyleyeyim, 24 Haziran'da CHP ve HDP arasında ki ittifak, örtülü bir ittifaktı. Ama şimdi, bu seçimlerde bu ittifakın örtüsü açılmıştır."

HDP'nin, ödünç oylarla meclise girdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "CHP ve HDP, örtülü bir şekilde geçen seçimde ittifak yaptılar. Şimdi bu örtü düşmüş, bu örtü açılmış, CHP ile HDP'nin ittifakı ayan beyan ortaya çıkmıştır" dedi.

Farklı düşüncedeki partilerin, ittifak oluşturduğunu kaydeden Kurtulmuş, karşılarında ki ittifakın amacının, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu belirtti.

Ankaralıların ve esnafların neyi istediğini iyi bildiğini bildiren Kurtulmuş, sadece karşıtlık üzerinden siyaset yapıldığını söyledi.

Yerel seçimlerin beka ile alakalı olduğunu aktaran ve 2012'den bugüne ülkeyi yıkmak ve parçalamak isteyenlerin püskürtüldüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Bu olayların içerisinde, eğer HDP'li ve CHP'li siyasetçiler olmasaydı. Biz beka meselesi demezdik" şeklinde konuştu.

Esnaflara, Türkiye'nin, sadece son 6 yılda yaşadıklarını göz önünde bulundurmalarını istediğini söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin, istiklal ve istikbaline sahip çıkmalarını istedi.

Kurtulmuş, dışarıdan gelen ekonomik saldırıların yerinde alınan kararlarla püskürtülmeye çalışıldığını aktarırken, esnaf ve taksicilerden yerel seçimler için destek istedi.

Ankara'da, Altınpark ANFA Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, STK temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.