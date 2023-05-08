Numan Kurtulmuş: Siyasetçi provokasyonlara zemin hazırlamamalı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili olarak yaptığı konuşmasında "Siyasetçi provokasyonlara zemin hazırlamamalı. O taş İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atılmış bir taştır" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

"Bir seçime gidiyoruz ve Seçim sürecinde kayda değer bir seçime gideriz diye umut ediyorum. Kategorik olarak siyasi gruba kullanılan şiddeti kabul etmeyiz. Bu demokrasi bakımından kabul edilmez bir durumdur. Sinan Ogan'ın seçim otobüsüne de saldırı oldu. Seçim sürecinin nasıl yönetileceğine dair kurallar var buna da herkesin uyması gerekir. Bu süreci zehirlemek isteyenler, birtakım provokasyonlar yapmak isteyenler olabilir. Son derece dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreci bir sükûnetle geçirelim. Taş atma, provokasyonla ilgili hiç kimsenin top yekûn bir şehri suçlamak mümkün değildir. Siyasetçi kılı kırk yararak, provokasyonlara zemin hazırlamamalı. Güvenlik kuvvetlerimizin de son derece dikkatli olması lazım. Siyaset bir düşmanlık alanı değil, rekabet alanıdır."

"İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atılmış bir taştır"

"Dün Türkiye siyasi tarihinin en muhteşem mitingi vardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşku vardı. Böylesi bir günde Erzurum'da yaşananların konuşulması, baktığımızda o taş İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atılmış bir taştır. Sürekli şiddetin karşısında olmuş, siyasette halkın oyunun her şey olduğunu söyleyen bir partiyiz. Bize en aykırı sözleri söyleyenlerle de mücadele ederiz ama bunun yolu ne küfürdür ne taştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birilerinin buradan algı oluşturup, AK Partiyi sorumlu tutmak akıl dışıdır. Bunu yapanlar, çok yönlü bir soruşturmayla mahkeme karşısına çıkarılır. Emniyetin üzerine düşen de bunlara izin vermemek."

"Mitinge İstanbul dışından hiçbir taşınma olmadı"

"İstanbul'da yapılmış en büyük miting yapıldı. İstanbul dışından hiçbir taşınma olmadı. Hayati bir seçim var, yakın bile olsa İstanbul dışından hiçbir seçmen taşınmadı. Suni hiçbir şey yok. Son dönemde alenen açıktan Erdoğan karşıtlığı vatandaşlarda bir bütünleşmeye neden oldu. Karşı tarafta bir sürü eksiklikler ortaya çıktı. Bunların ülkeyi yönetemeyeceği ortaya çıktı. Deprem sonrası millette, 'bu şehirler tekrar ayağa kalkarsa Erdoğan ile kalkar" duygusu oluştu."