Numan Kurtulmuş: Sivillerin yaşam hakkı üstüne siyaset yapılmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek” temalı - PAB 152. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları:

Filistin, insanlığın ortak sınanma alanı. Gazze, uluslararası siyasetin ahlaki samimiyetinin sınandığı yer.

İnsanlık zor bir dönemden geçiyor. Çatışmalar, eşitsizlikler ve yerinden edilmeler iç içe geçti.

Mazlumların hayatı pahasına sürdürülen suskunluk, asla tarafsızlık olarak kabul edilemez. Sivillerin yaşam hakkı üzerinde siyasi pazarlıklar yapılamaz.

KURTULMUŞ KURUL BAŞKANI OLDU

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın teklifiyle PAB Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Kurtulmuş, "Umuyorum işimizde başarılı oluruz. Bu toplantı, çok anlamlı bir zamanda gerçekleşiyor. Dünya çok çalkantılı bir dönemden geçiyor. Dünyanın geleceği için, barış için ve dünya sisteminde daha çok adalet yaratmak için en iyi çözümleri bulabiliriz diye düşünüyorum. Beni başkan olarak seçtiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum." dedi.