Numan Kurtulmuş: Sivillerin yaşam hakkı üstüne siyaset yapılmaz

Okul saldırılarına ilişkin flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı kararı var Kurtulmuş, BM’yi İstanbul’a taşıdı! Numan Kurtulmuş’tan tarihi ev sahipliği Ali Karahasanoğlu’ndan sert çıkış: Bir daha söyleyin, din dersi kalksın mı? Meloni’ye destek Latin Amerika’dan geldi Saldırgan durdurulmalı Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen İzmir'de kriz! CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor Pentagon'dan bir ülkeye daha askeri müdahale sinyali! Trump kontrolden çıktı Futbolcu hakemin kızını kaçırdı! Petrol piyasasında tansiyon düşüyor: Fiyatlar gerilemeye başladı Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Siyaset

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Mazlumların hayatı pahasına sürdürülen suskunluk, asla tarafsızlık olarak kabul edilemez. Sivillerin yaşam hakkı üzerinde siyasi pazarlıklar yapılamaz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş  “Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek” temalı - PAB 152. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları:

Filistin, insanlığın ortak sınanma alanı. Gazze, uluslararası siyasetin ahlaki samimiyetinin sınandığı yer.

İnsanlık zor bir dönemden geçiyor. Çatışmalar, eşitsizlikler ve yerinden edilmeler iç içe geçti.

Mazlumların hayatı pahasına sürdürülen suskunluk, asla tarafsızlık olarak kabul edilemez. Sivillerin yaşam hakkı üzerinde siyasi pazarlıklar yapılamaz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

KURTULMUŞ KURUL BAŞKANI OLDU

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın teklifiyle PAB Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Kurtulmuş, "Umuyorum işimizde başarılı oluruz. Bu toplantı, çok anlamlı bir zamanda gerçekleşiyor. Dünya çok çalkantılı bir dönemden geçiyor. Dünyanın geleceği için, barış için ve dünya sisteminde daha çok adalet yaratmak için en iyi çözümleri bulabiliriz diye düşünüyorum. Beni başkan olarak seçtiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

