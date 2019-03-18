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Numan Kurtulmuş: "(Kılıçdaroğlu) Önce katliamı kınıyor, arkasından İslam ülkelerinden kaynaklanan terör diyor”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili açıklamasını eleştirerek, "Önce katliamı kınıyor, arkasından İslam ülkelerinden kaynaklanan terör diyor” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:22
Numan Kurtulmuş: "(Kılıçdaroğlu) Önce katliamı kınıyor, arkasından İslam ülkelerinden kaynaklanan terör diyor”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili açıklamasını eleştirerek, "Önce katliamı kınıyor, arkasından İslam ülkelerinden kaynaklanan terör diyor” dedi.


Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısına değindi. İslam düşmanlarının "Ayasofya Camii’ni kilise yapacağız" demeçlerine karşılık İstanbul’un kıyamete kadar Müslüman Türklerin elinde olacağını söyleyen Kurtulmuş, “Ne yazık ki 2 gün evvel Yeni Zelanda’da Haçlı zihniyeti ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda’da iki camide katliam yaptılar, 50 kardeşimiz şehit oldu. O katliamı yapan cani, o katliamı yapan sapık sadece bir kişi değil onun arkasında bir zihniyet dünyası var, onun arkasında bir Haçlı anlayışı var. Onun arkasında yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığıyla beslenen faşist ideoloji var. Dünyanın her yerinde hortluyor. Diyorlar ki nerede olursanız olun biz siz Müslümanları yok ederiz ve hatta bu sapık yazdığı 70 küsür sayfalık o manifestoda ’Türkler diyor boğazın doğu yakasında oturabilir, Asya’da ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onlara hayatı dar eder, onları öldürürüz’ diyor. Ayrıca devam ediyor ’İnşallah bir gün geleceğiz. İstanbul’daki İslam abidelerini yıkacağız ve o abideleri yok ettiğimiz gibi Ayasofya’nın minarelerini de yıkarak Ayasofya’yı kilise yapacağız’ diyor. Olur mu böyle bir şey, böyle bir şey mümkün mü? Hayal görüyor ama zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir. İstanbul dedemiz Fatih Sultan Mehmet’in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk’ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Önce katliamı kınıyor, arkasından İslam ülkelerinden kaynaklanan terör diyor”


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda’daki saldırıyla ilgili sözlerini de eleştiren Kurtulmuş, “Bu olay oluyor hemen arkasından Kılıçdaroğlu konuşuyor. Önce Kllıçdaroğlu kınıyor. Ben 2 gün evvel duyduğumda burada dostça söylüyorum, önce kınıyor katliamı eyvallah. İnsan olan herkes kınar. Arkasından diyor ki İslam ülkelerinden kaynaklananterör. Bunu kabul eder mi Eskişehir? İslam ülkelerinde var olan terör Müslümanlardan ya da aziz İslam dininden kaynaklanmıyor. Eğer Amerikalıların, Rusların Afganistan’ı işgali olmasa bugün El-Kaide diye bir terör olmazdı. DEAŞ’a kim silah verdi? PYD’yi, YPG’yi kim besledi büyüttü? Daha önceki dönemlerde ASALA’ya kim yol verdi. Terör örgütlerini İslam dünyasının başına bela eden emperyalist senaryolardır, emperyalist ülkelerdir. Afrika’da adamın elinde içeceği yarım bardak temiz suyu yok, yarım lokma ekmeği yok ama elinde 80-100 bin dolarlık ölüm makinesi var. Kim verdi bu silahı? Diyebilirsin ki aralarında Müslümanlar var. Aralarında Müslümanlar olabilir de biz şimdi orada bir Hıristiyan var diye Hıristiyan terörü mü diyeceğiz. Arakan’daki Müslümanları katledenler Budistlerdir diye Budist terörü mü diyeceğiz? Böylesine çarpık bir zihniyet olamaz. Ne demek Müslüman dünyasından kaynaklanan terör. Terör emperyalist güçlerden, onların oyunlarından ve onların hilelerinden kaynaklanıyor. Eskişehir Kılıçdaroğlunun bu anlamsız çıkışına bir cevabı inşallah çok güçlü bir şekilde verecektir” diye konuştu.


Gezi Parkı ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimiyle alakalı da Kılıçdaroğlu’na yüklenen Kurtulmuş şunları söyledi:


“Gezi Parkı olayları olduğu zaman oraya gidip teröristlere destek veren CHP’li milletvekilleri var mıydı? 4 Haziran’da CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında diyor ki, ’Gezi Parkı eyleminde direnen özgürlük savaşçılarını gözlerinden öpüyorum’ diyor. 15 Temmuz oldu CHP’nin genel başkanı başta CHP’li bazı siyasi figürler efendim bu darbe değil örtülü darbedir demeye başladı. Senaryodur, tiyatrodur diyenler oldu. Milletin kan pahasına, şehadet pahasına ortaya koyduğu özgürlük mücadelesini hafife aldılar. Kendisi de kaçtı zaten.”

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:22
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