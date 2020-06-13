Numan Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Twitter'ın yerli ve milli hesapları hedef almasına tepki gösteren Kurtulmuş, "Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar. Twitter'ın bu hesapları kapatması bu mecranını siyasallaştığını gösteriyor. Bir şirket nasıl olur da bu kadar politize olur ve insanların hesaplarını kapatır bunu tüm dünyanın sorgulaması lazım." diye konuştu.

Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin sağlık altyapısı konusundaki gücüne dikkat çeken Kurtulmuş, "Biz Türkiye olarak koronavirüs sürecinin başından itibaren önemli tedbirler aldık. Özellikle İstanbul'da büyük imkanı olan hastaneler açıldı. Yolları da Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hızlandırılarak açıldı. Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık. Ayrıca sağlıkçılarımızın ve sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük." dedi.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin ana tartışma konuları saptırılıyor. Böyle bir gündem maddemiz yok." ifadelerini kullandı.