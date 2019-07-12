Numan Kurtulmuş çok sert çıktı: Hodri meydan

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, başkanlık sisteminden geri dönüşün olmadığını söyleyerek muhalefete hodri meydan dedi. Kurtulmuş, "Eğer parlamenter sisteme geçmek istiyorlarsa bunun yolu bellidir, Meclis'te o sayıyı bulsunlar ve buyursunlar" dedi.

Kurtulmuş, sistemle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Halkın 16 Nisan iradesini yok varsayarak konuşmak siyasetin kuralına uymaz. Yeni yönetim sistemi falanca parti istedi diye olmadı. Millete gidildi. İşin, sözün, kararın sahibi olan millet 'evet' dedi. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur. Bunun yolu parlamentoya yeni anayasa değişikliği vermektir. Hodri meydan! Buyursunlar biz parlamenter sisteme geçmek istiyoruz, gerekli sayıyı bulurlarsa baş göz üstüne. Gerekli sayıyı bulup değiştirirlerse buna da saygı gösteririz. Türkiye en az 30-40 yıl bu sistemi tartışıldı. Her şeyin siyasi zemini var. Siyasi şartlar olgunlaştı ve referandumla geçti. Buradan geri dönüş yok!" dedi.