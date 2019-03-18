Numan Kurtulmuş CHP'ye meydan okudu: Hadi desin de göreyim!

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, bir dizi ziyaret, açılış ve miting kapsamında Eskişehir’e geldi.



İlk olarak İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ni ziyaret eden Kurtulmuş’a ziyaretinde AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş eşlik etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Kurtulmuş burada şehit mezarlarına karanfil koyarak mezarları suladı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından buradaki program sona erdi.





“CHP ‘Benim HDP’nin oyuna ihtiyacım yok’ desin de göreyim”

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin bir televizyon programında ‘İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek’ ifadelerine ilişkin CHP’ye yüklenen Kurtulmuş, “CHP ikide bir de diyor ya HDP ile işbirliği yapmıyoruz, İYİ Parti ile yapıyoruz. SP işbirliği yapmadığını, dirsek teması yaptığını söylüyor. Böyle acayip bir şey. Sonunda herhalde adamın kanına dokundu. Sayın Temelli kalkıp dedi ki ‘Yahu bizimle yaptığınız ittifakı neden gizliyorsunuz. HDP’nin oyu olmasa, Ankara’da Mahsur Yavaş kazanamayacak, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız.’ Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli’ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. ‘Benim HDP’nin oyuna ihtiyacım yok’ desin. Mansur Yavaş bunu söylemeye çalışıyor ama Türkiye genelinde bunu söyleyemezler. Bu ittifak bozuk bir ittifaktır. Bu ittifakın tek amacı sizin önünüzü kesmek. Türkiye’de yerel seçimler sonrası yapabilirseler bir belirsizlik, bir kaos ve kriz ortamı oluşturmaktır” şeklinde konuştu.



Numan Kurtulmuş, konuşmalarının ardından İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı'nın açılış kurdelesini kesti.