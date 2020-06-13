Numan Kurtulmuş: Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.

Twitter'ın kararı siyasidir

Twitter'ın bu hesapları kapatması bu mecranını siyasallaştığını gösteriyor. Bir şirket nasıl olur da bu kadar politize olur ve insanların hesaplarını kapatır bunu tüm dünyanın sorgulaması lazım.

Salgın sürecinde sağlık altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu öğrendik

Biz Türkiye olarak koronavirüs sürecinin başından itibaren önemli tedbirler aldık. Özellikle İstanbul'da büyük imkanı olan hastaneler açıldı. Yolları da Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hızlandırılarak açıldı. Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık. Ayrıca sağlıkçılarımızın ve sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük.

Ayasofya meselesi

Ayasofya bizim bu coğrafyayı sahiplenmemizin belgesidir. Fethin kılıç hakkıdır. Bu meseleyi böyle görmek lazım. Ayasofya dediğimiz sadece oradaki bir binadan ibaret değildir bir komplekstir. Ayasofya bir Külliye'dir aslında. Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır.

Erken seçim tartışmaları

Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin ana tartışma konuları saptırılıyor böyle bir gündem maddemiz yok.