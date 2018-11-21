Numan Kurtulmuş: Ankara ve İstanbul adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş, "İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz" dedi.

ANDIMIZ KARARI VE ATATÜRK BÜSTÜ SALDIRISI

Numan Kurtulmuş, CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ezan yorumu sonrası partiden ihracı, Danıştay'ın andımız kararı ve Atatürk büstüne yapılan çekiçli saldırının 28 Şubat'ı hatırlattığını söyledi, bu olayların tesadüfi olmadığını vurguladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Türkiye son derece başarılı bir süreç yürüttü. Diplomasi, medya ayağı ve hukuk süreci ile yargılama. Kısa süre içerisinde Suudi yetkililerin en üst düzeyden 'evet bu cinayeti bizim adamlarımız işledi' demesini sağladı. Türkiye bunu bir siyasi mesele olarak görmedi. Uluslararası alanda da üstünün örtülmeyeceği şeklinde çalıştık."

'Emri kim verdi?' sorusunun hala cevap bulamadığına işaret eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Faili de belli, ABD bu olayı görmezden gelme gibi bir olayı var. 'Ya ne oluyor, göz göre göre bir adam asit kazanlarında yok edildi' diye sıkıştırıyorlar. CIA gibi bırakın emrin kimin tarafından verildiğini, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda dolaşan kedinin tüylerinin rengini bile bilen bir örgüt. Bu emri kimin verdiğini ABD'nin bilmemesi mümkün değil."

ANTALYA ADAYI MENDERES TÜREL

Öte yandan AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.