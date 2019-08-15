0553 313 94 23

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin oy kaybettiği kesimi açıkladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kaybettiği kesimi açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin oy kaybettiği kesimi açıkladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var, bu sürede yapacaklarımız da belli" dedi.

"Önümüzde 4 yıl var"

Yol konusunda Cumhurbaşkanımız da bunun ilk adımını attı ve Türkiye İttifakı dedi. Daha kapsayıcı bir dil, milli ve yerli olmak, demokratikleşmek öncelikli hedeflerimiz olmalı.

Önümüzde daha 4 yıl var. Bu sürede seçim olmadığı için çok köklü icraatlara imza atılabilir.

Yeni bir sisteme geçildi. CHP de aynı çabada, nitekim Genel Başkan Kılıçdaroğlu öteki çembere ulaşmak gerektiğini söylüyor, yüzde 50+1 önemli diyor.

Bundan sonra politika nasıl oynanacak. Dil, üslup ve demokratikleşme yolunda adım atılırsa yeni bir Türkiye yelpazesi oluşabilir.

Hem genel seçim hem de yerel seçimde oylarınız ittifaka rağmen azaldı.

'31 Mart tablosu kalıcı değil'

Ama 31 Mart tablosu da kalıcı değil. Erdoğan düşmanlığına yönelik bir birlik tablosu oluştu orada. Ama henüz nasıl bir politika izleyecekler onu göremiyoruz. Tamam, AK Parti kaybetti ama 31 Mart’ta gelenler bundan sonra AK Parti karşısında başarılı bir politika izleyebilecek mi? Seçmen oy verdi, kredi verdi ama beklentilerini de koydu; bir zamanlar Tayyip Erdoğan’ın başardığı gibi hemen bu başarılarını ortaya koyabilecekler mi? Unutulmamalı ki birbirine zıt karşıt gruplardan oluşuyor bu cephe…

Yüzde 10 barajı çerçevesinde sıralı duruyor olsalar da sizden ayrılacak, Saadet, İYİ Parti ve CHP karşınızda geniş yelpazeli blok oluşturacak. İstanbul seçimi de bunun yansıması değil mi?

Doğru, İstanbul seçmeni Türkiye seçmenini yansıtır. Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var; bu sürede yapacaklarımız da belli.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
  1. İstanbul
  2. Numan Kurtulmuş
  3. AK Parti

YORUM YAZ

  • İdo1 İdo1 9 dk önce
    Sayın başkanunuttuğun kesimler var küstürdüğünüzemekliye ayırdığınız SSK lı ve bağkürlular adamları bin liradan emekliye ayırırsanızzam döneminde elli altmış lira zam yaparsanızçok beklersiniz.
  • TuranTuran14 dk önce
    Sizden demokrat olmaz.
  • selimselim15 dk önce
    biz yaptık oldu zihniyetinden dolayı ben ve ailem 2 seçimde oy vermedik ,
  • bekir berkbekir berk15 dk önce
    avrupa bırlıgı krıterlerı adı altın da cıkarttıgınız haclı zıhnıyetının yasalarınıdayattıgınızıçın kaybettınız. duzeltmedıgınız surece de kaybetmeyedevam edeceksınız
  • SüleymanSüleyman22 dk önce
    Seçimlero kaybettiğinizi itiraf ediyorsunuzda bundan sonra yapılması gerekenler meselesinde hala yanlış yapıyorsunuz çünkü hatalarınızı tarif ederken karanlıkta fil tarifi yapar gibisiniz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şehit Erdal Eraslan mezarı başında anıldı
  1. Şehit Erdal Eraslan mezarı başında..
  2. Pakistan'daki şiddetli yağışlar
  3. İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı:..
  4. Yabancı sayısı düşüyor mu? Açıklama..
  5. Başkan Mızraklı personellerin..
  6. 6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik
  7. Elbistan Belediyesi’nden 100 çocuğa..
  8. Aydın’da bir akrep 37 yavru doğurdu
  9. Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
  10. Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453..
  11. TFF 3. LİG
  12. İran tankerinin kaptanı serbest..
  13. Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk..
  14. Demre’ye saat başı otobüs seferi..
  15. Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan..
  16. Ekmeklerini mangal kömüründen..
  17. KYK borçları silinecek mi? 2019 KYK..
  18. Bayram sonrası çöp konteynerleri..
  19. Konya’da cami lojmanının çatısına..
  20. Milli Beka Hareketi’nde görev..
  21. Cebelitarık, 4 Temmuz’da el koyduğu..
  22. Sinop'ta trafik kazalarında 15 yaralı!
  23. Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile..
  24. Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
  25. Torbalı’da "Bardacık İnciri Festivali"
  26. AK Parti’nin 18 yılını değerlendiren..
  27. Monaco'dan flaş Falcao atağı!..
  28. ABD’nin neden oyaladığı ortaya çıktı!..
  29. Çukurova Basketbol, Nia Coffey'yi..
  30. 10 TL’ye belgesel çekmeyi başardılar
Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

Günün Karikatürü

15 Ağustos 2019
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması