Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin oy kaybettiği kesimi açıkladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var, bu sürede yapacaklarımız da belli" dedi.

"Önümüzde 4 yıl var"

Yol konusunda Cumhurbaşkanımız da bunun ilk adımını attı ve Türkiye İttifakı dedi. Daha kapsayıcı bir dil, milli ve yerli olmak, demokratikleşmek öncelikli hedeflerimiz olmalı.

Önümüzde daha 4 yıl var. Bu sürede seçim olmadığı için çok köklü icraatlara imza atılabilir.

Yeni bir sisteme geçildi. CHP de aynı çabada, nitekim Genel Başkan Kılıçdaroğlu öteki çembere ulaşmak gerektiğini söylüyor, yüzde 50+1 önemli diyor.

Bundan sonra politika nasıl oynanacak. Dil, üslup ve demokratikleşme yolunda adım atılırsa yeni bir Türkiye yelpazesi oluşabilir.

Hem genel seçim hem de yerel seçimde oylarınız ittifaka rağmen azaldı.

'31 Mart tablosu kalıcı değil'

Ama 31 Mart tablosu da kalıcı değil. Erdoğan düşmanlığına yönelik bir birlik tablosu oluştu orada. Ama henüz nasıl bir politika izleyecekler onu göremiyoruz. Tamam, AK Parti kaybetti ama 31 Mart’ta gelenler bundan sonra AK Parti karşısında başarılı bir politika izleyebilecek mi? Seçmen oy verdi, kredi verdi ama beklentilerini de koydu; bir zamanlar Tayyip Erdoğan’ın başardığı gibi hemen bu başarılarını ortaya koyabilecekler mi? Unutulmamalı ki birbirine zıt karşıt gruplardan oluşuyor bu cephe…

Yüzde 10 barajı çerçevesinde sıralı duruyor olsalar da sizden ayrılacak, Saadet, İYİ Parti ve CHP karşınızda geniş yelpazeli blok oluşturacak. İstanbul seçimi de bunun yansıması değil mi?

Doğru, İstanbul seçmeni Türkiye seçmenini yansıtır. Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var; bu sürede yapacaklarımız da belli.