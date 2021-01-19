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Ekonomi ‘Nükleer’de de iddialıyız
Ekonomi

‘Nükleer’de de iddialıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin, “İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 19:55:00 -
‘Nükleer’de de iddialıyız

Bakan Varank, Çukurova programının ilk durağı olan Adana’da, Vali Süleyman Elban ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, EMBA Elektrik Üretim AŞ’nin Adana Özel Endüstri Bölgesi ve Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

“Sanayinize çağ atlatabilir”

Rönesans Holding’in hayata geçireceği, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Polipropilen Üretim Tesisinin yerini inceleyen Varank, Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak’tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Varank, ikinci durağı olan Mersin’de, Vali Ali İhsan Su ile Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaları inceledi. Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, daha sonra da gazetecilere açıklama yaptı. Varank, inşaat alanına, nükleer güç santrali için lisansın aslında 1976’da verildiğine dikkati çekerek, “O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu” dedi.

İlk reaktör 2023 sonunda

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacağını belirten Varank, Akkuyu NGS’de etkileyici ve devasa bir inşaatı gezdiklerini belirtti. Varank, şöyle konuştu: “İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak. Biliyorsunuz Türkiye’nin önümüzdeki dönemlere dönük yeni nükleer santral projeleri var, bunları değerlendiriyor. Tabii ki buralarda kendi kabiliyetlerimizi ve teknolojilerimizi devreye alabilmemiz için ilk nükleer santral projesi bize önemli kazanımlar sağlıyor. Bunları da değerlendirerek Türkiye’yi, nükleer teknolojilerde de üreten bir ülke haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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