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Gündem Nükleer rüya gerçek oluyor! Erdoğan ve Putin törene katılacak!
Gündem

Nükleer rüya gerçek oluyor! Erdoğan ve Putin törene katılacak!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 06:54:00 -
Nükleer rüya gerçek oluyor! Erdoğan ve Putin törene katılacak!

Yaklaşık 5 yıldır inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali nihayet tesis statüsünü kazanıyor. Akkuyu NGS ilk fazı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla devreye alınıyor.

İnşaatına 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), bugün açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla gerçekleşecek törenle Akkuyu resmi olarak "nükleer tesis" statüsüne erişecek.

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazanması ve projede kritik bir aşama daha tamamlanacak.

 

1,5 YIL BOYUNCA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK

Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek. Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.
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İNŞAATI 2018 YILINDA BAŞLADI

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

 

AKKUYU NGS'NİN İŞLETME ÖMRÜ 80 YILA UZATILABİLİYOR

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşan Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor. Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

 

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