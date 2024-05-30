  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Nükleer patlama bile diş geçiremiyor! Akıllara durgunluk veren uçak
Teknoloji

Nükleer patlama bile diş geçiremiyor! Akıllara durgunluk veren uçak

Yeniakit Publisher
2024-05-30 16:46:22 - 2024-05-30 16:46:21
Nükleer patlama bile diş geçiremiyor! Akıllara durgunluk veren uçak

Rolls-Royce ve Sierra Nevada Corporation nükleer patlamalara dayanıklı “Kıyamet Günü” olarak adlandırılan ve havada yakıt ikmali yapabilen uçaklar üzerinde çalışıyor.

Rolls-Royce, Sierra Nevada Corporation ile birlikte, ABD Hava Kuvvetleri için 'Kıyamet Günü' olarak adlandırılan uçaklar üzerinde çalışıyor.

Dünya sonunu stil sahibi bir şekilde karşılamak istiyorsanız, Rolls-Royce'un geliştirdiği uçaktan daha iyi bir yer olamaz.

Eğer bu size geleceğin bir icadı gibi geliyorsa, yanılmıyorsunuz. Bu proje, Rolls-Royce'un ABD Hava Kuvvetleri ile yaptığı bir anlaşma sonrası hayata geçirilecek.

ÇOK DAHA GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP

Proje, Hava Kuvvetleri'nin mevcut E-4B uçaklarının yerine geçecek yeni uçakları kapsıyor. E-4B uçakları, genellikle Savunma Bakanı’nı taşımak için kullanılıyor ve ulusal bir acil durumda mobil komuta merkezi olarak hizmet veriyor.

Yeni projede yer alan uçaklar, nükleer patlamalara dayanıklı olacak ve havada yakıt ikmali yaparak tehlikeli bölgelerde gereksiz duraklamalardan kaçınabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PROJENİN MALİYETİ 419 MİLYAR TL

Rolls-Royce, Pentagon'un 13 milyar dolarlık (418.945.020.000,00 TL) anlaşmasıyla bu yeni nesil uçakların geliştirilmesi için savunma devi Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Rolls-Royce, uçağın itki sistemleri üzerinde çalışacak.

ABD'li bankadan Türkiye açıklaması! Türk bankalarında hedef güncellendi
ABD'li bankadan Türkiye açıklaması! Türk bankalarında hedef güncellendi

Ekonomi

ABD'li bankadan Türkiye açıklaması! Türk bankalarında hedef güncellendi

ABD için büyük önem arz ediyor! GE Aerospace'in 6. nesil savaş uçağında kritik aşama
ABD için büyük önem arz ediyor! GE Aerospace'in 6. nesil savaş uçağında kritik aşama

Dünya

ABD için büyük önem arz ediyor! GE Aerospace'in 6. nesil savaş uçağında kritik aşama

Türkiye'de üretti, ABD ve Avrupa kullanmaya başladı! Namı okyanusları aştı
Türkiye'de üretti, ABD ve Avrupa kullanmaya başladı! Namı okyanusları aştı

Teknoloji

Türkiye'de üretti, ABD ve Avrupa kullanmaya başladı! Namı okyanusları aştı

ABD İHA sürüsü kuruyor
ABD İHA sürüsü kuruyor

Teknoloji

ABD İHA sürüsü kuruyor

Rolls-Royce savunma başkanı Adam Riddle, projeye katılmaktan duydukları heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Rolls-Royce, on yıllardır dünyanın dört bir yanında askeri operasyonları güvenilir ve son teknoloji ürünleriyle destekledi. Şimdi, Sierra Nevada Corporation ve SAOC ekibinin uzmanlığı ile birleşerek, askeri liderlerimize ulusal güvenliğimizi koruyacak platformu sağlamakla gurur duyuyoruz.”

Sierra Nevada'nın yönetici başkan yardımcısı Jon Piatt ise, “Rolls-Royce ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu önemli Hava Kuvvetleri misyonunda, Rolls-Royce'un geniş deneyimi değerli bir ortak olacak” dedi.

Yeni projenin sözleşmesi Temmuz 2036'ya kadar sürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23