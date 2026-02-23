Nükleer İsrail bölgeden defol

Onkolog Dr. Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı işte o yazı;

Kur'an'ın tavsiyelerine, Allah'ın dikkatimizi çektiği o ayetlere bakın dendi. O ayetlere bakılmadığı için bugün musibet okuyoruz musibet. Ama bari ayetlerden ders çıkartamadık. Nasihattan ders almadık. Bari musibetten ders alalım.

Ğazze musibetinden. Kudüs'teki, Batı şeriadaki musıbetten. O Allah'ın mukaddes arazisi. Nebilerin mirası, nebi katillerinin postalları altında, çizmeleri altında, silahları altında. Peki bir Müslüman evladı, bir Türk evladı buna rıza gösterebilir mi? Vicdanlar, imanlar, ahlak buna müsaade edebilir mi? Batının vicdanı bile buna hayır diyor. Nice batılı vicdanlar bizim sözde Müslüman coğrafyalar aval aval bakarken bazı batılı doğulu vicdanlar bu ihanete, bu cinayete hayır diyor.

Ama bizde yıllardır buralarda haykırıyoruz. Ama gel gör ki maalesef kulak veren bile az. Dolayısıyla bu neslimize ne oldu? Bu nesil niye canileşti? Bu nesil niye sapkınlaştı? Bu nesil niye böyle oldu? Boşuna demeyelim. Çünkü siyoni laikçilik, siyoni sapkınlık siyoni kemalizm siyoni ırkçılık bizim damarlarımıza kadar işlemiş. Farkında değiliz. Bu siyonileri şeytan iğva etmiş siyoniler de bütün medyayı, sözde medeni çevreleri, akademik çevreleri, hatta cemaatleri, hatta inanç gruplarını esir almış esir. Büyük şeytani krallık, ama biz hâlâ bu musibetten ders almayıp hizaya gelmeyeceksekmiyiz. Vah bizim halimize. Eyvah bize. Eyvah ki! Ne eyvah!

Evet kardeşler. Onun için bakın biz bölgedeki kirli savaşlara hayır diyoruz. Islam diyoruz. Barış diyoruz. Selamet diyoruz. Iman diyoruz. Emniyet diyoruz. Jaruselam diyoruz. Selam yurdu diyoruz. Islam yurdu diyoruz. Ve döne döne bunu haykırıyoruz. Nükleer silaha karşıyız. Siyoni silaha karşıyız. Ve evet, evet Iran nükleer silah yapmasın. Yaptığı da yok aslında da, fakat göz boyuyorlar, algı yapıyorlar. Peki, siyoni nükleere, nükleer silaha niye kimse bir şey demiyor? Siyoni bakın Siyoni orada işgalci. Iran bin yıllardır o bölgede siyani işgalci, terör devleti, terör devletinin de elindeki nükleer silahlara kimse niye bir şey demiyor? İran'daki terör eline geçebilir deniyor. Kaldıkı İsrail nükleer silahı zaten terörist elinde, hem de terör devleti elinde. Neden İsrail nükleer cehaneliği engellenmez, imha edilmez. Üstelik Iran atom enerjisi kurumuna denetlemeye açık. Siyoniler bunu da kabul etmiyor. Yani bu öyle bir siyoni nükleer silah ki, dedim ya siyoni kanser, bir taraftan kanser, bir taraftan nükleer silah. Yani biyolojik olarak da fiziken de bütün dünya işgal edilmiş, şeytanın uşakları tarafından esir alınmış durumda. Büyük tehdit altında.

Hala, hala hastalandığımızı bile kabul etmeyecek miyiz? Doktora gitmeyecek miyiz? Allah'a müracaat etmeyecek miyiz? Şu Ramazan ayında onun kitabına göz, kulak vermeyecek miyiz? Onu imsak etmeyecek miyiz? Onu sıkı sıkı tutmayacak mıyız? Iran'ın silahına saldırı diye kimlere saldırılacak? Oradakilerin onların yarıdan fazlası Türk. Sözle de olsa tama yakını Müslüman. Yani böyle bir bahaneyle mahallemizde yine savaş çıkartacaklar. Bir zulümata bahane bir taraftan. Müslüman mahallesinde tekrar savaş çıkartacaklar. Tekrar yüz yıl ülkeyi geriye götürecekler. Ondan sonra niye geri kaldınız? Bizim ülkenin ahmakları da biz geri kaldık. Yahu bizi onlar geri koydu. Dün Afganistan, dün Irak, dün Suriye, bugün Filistin, Libya, Lübnan, Yemen, bugün Iran sürekli, sürekli. Buraları bombalayarak yüzyıl kaybettiriyorlar. Bu dünya rekabetinde geri bırakıyorlar, buna dikkat eden yok. Hala kendilerini suçluyorlar. Yaşlı ecdadını suçluyor. Osmanlı'yı suçluyor. Ülkeyi suçluyor. Anasını babasını suçluyor. Işte şeytani bir tuzak. Medya da onların elinde. Yerli dedikleri medya da onların elinde. Çoğu sözde yerli hükümetler de onların elinde.

Onun için kardeşler en azından şöyle safa geçin de safınız belli olsun, safınız. Safınız belli olsun. En azından şahitliğiniz olsun. En azından bu suça ortak olmadığınız belli olsun ilahi nazarda. Aramızdaki ihtilafları geçelim, bölgede ABD varlığına, savaşa toptan itiraz edelim. Doğu Akdeniz'de ABD uçak gemisinin ne işi var.

Bölgede siyoni nükleer silah varlığına itirazlarımızı yükseltelim, dikkatleri araya çekelim. Hatta siyoni varlığa toptan itiraz edelim. Katil İsrail Filistinden defol. Katil ABD ortalıktan defol.