"Nükleer caydırıcılık şart" dedi, ABD yorumu gündem oldu!
ABD basını, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın nükleer caydırıcılık konusundaki açıklamasını manşetlere taşıdı.
Dünya liderleri nükleer silahlanma yarışına girerken, ülkeler nükleer caydırıcılık konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb yaptığı açıklamada, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için elzem olduğunu söyledi. Stubb’ın ABD güzellemesi yapmasıysa dikkatlerden kaçmadı.
“ABD’den gelen caydırıcılık”
Stubb şunları söyledi:
“Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor. Birincisi askeri, ikincisi mühimmat ve üçüncüsü de ABD'den gelen nükleer caydırıcılık.”
Finlandiya 2023'ün nisanında NATO'nun 31. üyesi olmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!
Ekonomi
Bir adım da bu şirketten geldi: nükleer güvenlik firmasını milyonlarca dolara satın aldı! Hedefimiz hizmet etmektir