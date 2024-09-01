  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Nükleer atık için köklü çözüm buldular
Teknoloji

Nükleer atık için köklü çözüm buldular

Yeniakit Publisher
2024-09-01 03:15:00 -
Nükleer atık için köklü çözüm buldular

Nükleer enerji ve santrallerindeki en temel sorunlardan biri olan nükleer atıklar için yeni bir sistem geliştirildi.

Finlandiya, nükleer yakıt atıklarını jeolojik bir mezara gömerek dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Plan, kullanılan nükleer yakıtı su geçirmez kaplar içinde paketleyip yer seviyesinin yaklaşık 400 metre altında, Finlandiya'nın güneybatısındaki bir ormanda depolamayı içeriyor. Bu depo, atıkları gelecek 100.000 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklamayı amaçlıyor.

Nükleer atıklar için yer altı tesisi

Bu proje için seçilen yer, "Onkalo" adı verilen bir yeraltı deposu olacak. Onkalo, Finlandiya'nın Olkiluoto adasında bulunan üç nükleer reaktöre yakın bir konumda, başkent Helsinki'ye ise yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 2025 veya bir sonraki yıl gerçekleştirilmesi planlanan bu gömme işlemi için, yeraltı depo tesisinin inşası şimdiden başladı ve güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla sürekli olarak analiz ediliyor.

Bilindiği üzere her aktif nükleer reaktör, radyoaktif atık üretiyor ve bu atıklar üç geniş kategoriye ayrılıyor. İlk kategori, kısa süreli radyoaktif kalan kağıt, bez, aletler ve giysiler gibi düşük seviyeli atıkları içeriyor. İkinci kategori ise daha uzun süre radyoaktif kalabilen reçineler, kimyasallar ve reaktör bileşenleri gibi orta seviyeli atıklardan oluşuyor. En radyoaktif olan üçüncü kategori ise nükleer santralden çıkan ve yakıtın yeniden işlenmesinden sonra elde edilen yüksek seviyeli atıklardır.

Bu radyoaktif maddelerin bir kısmı, doğadan izole edilmeleri gereken son derece uzun bir ömre sahip. Bu nedenle Onkalo'da saklanacak olan nükleer yakıt atıkları, insanların ve tüm canlıların güvenliği için yüzyıllar boyunca tehlikeli kalabileceğinden özel olarak tasarlanmış kaplar içinde gömülecek.

Onkalo'nun inşası, Posiva adlı şirket tarafından yürütülüyor. Şirket, deponun spiral şeklinde bir erişim tüneli, dört dikey şaft (personel şaftı, kap şaftı ve iki havalandırma şaftı), tüneller ve teknik odalardan oluştuğunu belirtiyor. İnşa edilen tesis için işletme lisansının bu yıl verilmesi hedefleniyor.

Çin'den nükleer enerji hamlesi
Çin'den nükleer enerji hamlesi

Teknoloji

Çin'den nükleer enerji hamlesi

Biden'dan nükleer çatışma talimatı
Biden'dan nükleer çatışma talimatı

Dünya

Biden'dan nükleer çatışma talimatı

İran'dan ABD'ye nükleer silah cevabı!
İran'dan ABD'ye nükleer silah cevabı!

Dünya

İran'dan ABD'ye nükleer silah cevabı!

Türkiye, nükleer kaosun merkezine çekiliyor! İncirlik Üssü'nde depolanan Amerikan nükleer silahları bu işin neresinde? Çok ama çok şaşıracaksınız
Türkiye, nükleer kaosun merkezine çekiliyor! İncirlik Üssü'nde depolanan Amerikan nükleer silahları bu işin neresinde? Çok ama çok şaşıracaksınız

Medya

Türkiye, nükleer kaosun merkezine çekiliyor! İncirlik Üssü'nde depolanan Amerikan nükleer silahları bu işin neresinde? Çok ama çok şaşıracaksınız

İsrailli yetkiliden alçak çağrı: Nükleer başlıklı balistik füze kullanalım
İsrailli yetkiliden alçak çağrı: Nükleer başlıklı balistik füze kullanalım

Dünya

İsrailli yetkiliden alçak çağrı: Nükleer başlıklı balistik füze kullanalım

ABD'ye nükleer tehdit!
ABD'ye nükleer tehdit!

Dünya

ABD'ye nükleer tehdit!

Dünya devleri ile yarışıyoruz… Küresel piyasalarda 69 nükleer reaktörde inşa sürüyor! Türkiye ilk 5’te
Dünya devleri ile yarışıyoruz… Küresel piyasalarda 69 nükleer reaktörde inşa sürüyor! Türkiye ilk 5’te

Gündem

Dünya devleri ile yarışıyoruz… Küresel piyasalarda 69 nükleer reaktörde inşa sürüyor! Türkiye ilk 5’te

"Türkiye'yi vuracağız" diyen ülke nükleer denizaltıları suya indiriyor! Savaş pozisyonu aldılar
"Türkiye'yi vuracağız" diyen ülke nükleer denizaltıları suya indiriyor! Savaş pozisyonu aldılar

Teknoloji

"Türkiye'yi vuracağız" diyen ülke nükleer denizaltıları suya indiriyor! Savaş pozisyonu aldılar

Hakan Fidan’dan flaş uyarı! Nükleer savaşa dönebilir
Hakan Fidan’dan flaş uyarı! Nükleer savaşa dönebilir

Gündem

Hakan Fidan’dan flaş uyarı! Nükleer savaşa dönebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teğmenlere, Ayet indirenlerin taklidini yapmak yakışmadı
Gündem

Teğmenlere, Ayet indirenlerin taklidini yapmak yakışmadı

Gaziantep'te 'Demokrasi Meydanı'na asılan ve üzerinde Âyet-i Kerime bulunan şehit Haniye'nin posterini indirenler "Mustafa Kemal'in askerler..
Suudi Arabistan Kralı Selman Türkiye'ye gönderdi! Çok büyük sürpriz
Gündem

Suudi Arabistan Kralı Selman Türkiye'ye gönderdi! Çok büyük sürpriz

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 30 Ağustos sebebiyle Başkan Recep ..
Her gördüğünüz teyzeyi sakın Müslüman sanmayın! Bunak kadın bakın ne diyor? "Peygamberin bu ülkeye ne faydası var?" Bunlar Türkiye sokaklarında başıboş dolaşıyor
Sosyal Medya

Her gördüğünüz teyzeyi sakın Müslüman sanmayın! Bunak kadın bakın ne diyor? “Peygamberin bu ülkeye ne faydası var?” Bunlar Türkiye sokaklarında başıboş dolaşıyor

Bir sokak röportajında konuşan bunamış bir kadının tartışmaya girdiği genç ile yaptığı konuşmalar kan dondurdu. Her yerde karşımıza çıkan ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23