Nükhet Duru bile tayt saçmalığına isyan etti

Her türlü ahlaksızlığı yapıp, “Yaşam tarzımıza müdahale etmeyin” diyerek ağlayan sekülerler mahallenin kendi içinde bile kılık kıyafet anlaşmazlığı çıktı.

Evde bile giyilmesi zor kıyafetleri sokakta giyen laikçilerin özellikle tayt hayranlığı, Nükhet Duru isimli şarkıcıyı bile kızdırdı. Duru, “Tayt kıyafet değil, spor bir şey. Hâlâ karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin” ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru 2022 senesinde, “Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum” açıklamasıyla laikçilerin linç girişimine maruz kalmıştı.