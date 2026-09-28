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Aktüel Nuh'un Gemisi araştırmasında ilk kez karotlu sondaj yapıldı, 300'den fazla numune alındı
Aktüel

Nuh'un Gemisi araştırmasında ilk kez karotlu sondaj yapıldı, 300'den fazla numune alındı

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Nuh'un Gemisi araştırmasında ilk kez karotlu sondaj yapıldı, 300'den fazla numune alındı

Ağrı'da Nuh'un Gemisi araştırmasında ilk kez karotlu sondaj yapıldı; 300'den fazla numune Ankara Üniversitesi'ne gönderildi, rapor gelecek yaz başı bekleniyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen Nuh'un Gemisi araştırmalarında bu yıl ilk kez karotlu sondaj yapıldı; sahadan alınan 300'den fazla numune analiz için Ankara Üniversitesi laboratuvarına gönderildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Nuh'un Gemisi Araştırma Projesi Başkan Yardımcısı Andrew Jones, bu yıl bölgede yapılan radar taramaları ve sondaj çalışmalarında elde edilen izleri anlattı.

Jones, yeni radar taramasında yer altında dik açılar, muhtemel tüneller, katmanlar ve boşluklar görüldüğünü, bazı anomalilerin insan yapımı olabileceğinin değerlendirildiğini dile getirdi.

Bazı muhtemel boşlukların yüzeyin 3-4 metre altında, bazılarının ise 13 metre derinliğe kadar uzandığını aktaran Jones, bu alanların incelenmesi amacıyla ilk kez karotlu sondaja başvurulduğunu belirtti. Bir noktada 18 metre derinliğe kadar inildiğini, diğer noktalarda ise 5, 6, 7 ve 8 metre derinliklerde çalışıldığını ifade etti.

2024 analizi: Tekne şeklindeki bölgede çevresine göre 3 kat fazla organik madde

Jones, 2024 yılında yapılan toprak araştırmasının sonucunu şu sözlerle aktardı: "Yapılan çalışmalar, tekne şeklindeki bölgenin içerisinde, hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak, dağ yamacındaki topraktan farklı. Bu, Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmalardan elde edilen çok ilginç bir sonuçtu."

Numunelerde çürümüş ahşap ve hayvan kalıntısı izi aranacak

Jones, yeni alınan numunelerde özellikle çürümüş ahşap gibi yüksek organik madde, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetlerine ilişkin izlerin araştırılacağını, analiz sonuçlarının bölgedeki araştırmalar açısından önemli olduğunu söyledi.

Araştırmaların uluslararası alanda da ilgi gördüğünü aktaran Jones, bu yıl farklı ülkelerden belgesel ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaları görüntülediğini anlattı.

Jones, alınan numunelerin analizlerinin kış boyunca süreceğini, sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yıl yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanmasının beklendiğini kaydetti.

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