Nüfusun tamamına yakını sağlık güvencesi altında! Türk mucizesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dünyanın en başarılı örneği olarak nitelendirdiği Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, Ağustos 2018 - Ağustos 2020 döneminde kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar lira sağlık hizmetleri ödemesi yapıldığını duyurdu. Sağlık hizmetinin finansmanını, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üstlendiğini anımsatarak, hizmetin tüm vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulmasının birincil hedefleri olduğunu vurguladı.



24 milyon sigortalı özel hastanelere başvurdu



Geçen yıl hastanelere başvuran 69 milyonu aşkın kişinin 24 milyona yakınının, özel hizmet sunucularına müracaat ettiğini belirten Selçuk, şu bilgileri verdi: "SGK olarak bu müracaatlar karşısında 2019'da özel hizmet sunucularına 11 milyar lirayı aşkın, kamuya da 58 milyar lira ödeme yaptık. GSS kapsamında 2018-2020/Ağustos döneminde kamu ve özel hastanelere sağlık hizmetleri karşılığında yaptığımız ödeme ise 182,9 milyar lirayı buldu. GSS, Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biridir. Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigortası, 'Türk mucizesi' olarak adlandırabileceğimiz bir sistemdir. Uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olan GSS ile Türkiye nüfusunun tamamına yakınını sağlık güvencesi kapsamına aldık. Bu sistemle, vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağladık."