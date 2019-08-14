Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova ve Antalya'da

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye genelinde nüfusa oranla en yüksek konut satışında başı, binde 16 ile Yalova çekerken, onu binde 11 ile Antalya, bizde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın takip ediyor.

FuzulEv'in "Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmasına göre, 2019'un ilk yarısında Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yılın ilk yarısında 4 bin 202 konutun satıldığı Yalova'da her bin kişiden 16'sı ev satın aldı. Yalova'da nüfusa oranla konut satışı yüzde 0,01602 olarak gerçekleşti.

Yalova'yı bu alanda binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın, binde 9 ile Ankara, Balıkesir, Çanakkale ve Eskişehir, binde 8 ile Mersin, ve Kırıkkale takip etti.

Mersin, Kırıkkale, Sakarya, Kırklareli, Muğla, Niğde, Düzce, Samsun, Manisa, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Karabük ve Bursa'da her bin kişiden 7 kişi konut alırken, bu sayı Kastamonu, Kilis, İstanbul, Sinop, Uşak, Elazığ, Denizli, Hatay, Gaziantep, Edirne, Kırşehir, Konya ve Kütahya'da 6'da kaldı.

Bilecik, Çorum, Aksaray, Giresun, Amasya, Adana, Trabzon, Osmaniye, Bartın, Çankırı, Ordu, Malatya, Kahramanmaraş, Isparta, Afyonkarahisar ve Sivas'ta ise her bin 5 kişiden 5'i yılın ilk yarısında konut edindi.





- En düşük Hakkari ve Ardahan





Araştırmaya göre, yılın ilk yarısında nüfusa oranla en düşük konut satışı Hakkari'de gerçekleşti. 6 ayda 50 konutun satıldığı Hakkari'de nüfusa oranla konut satış oranı binde 0,17'de kaldı.

Hakkari'yi bu alanda binde 0,51 ile Ardahan, binde 0,73 ile Şırnak, binde 1 ile Ağrı ve Bitlis, binde 2 ile Bayburt, Gümüşhane, Muş, Van ve Batman izledi.

Söz konusu rakam yılın ilk yarısında Batman, Siirt, Iğdır, Kars, Tunceli, Bingöl ve Yozgat'ta binde 3'te kalırken, Rize, Karaman, Erzincan, Diyarbakır, Tokat, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Nevşehir, Artvin, Erzurum, Vurdur ve Zonguldak'ta 4'e yükseldi.





- "Uygun fiyatlı konuta talep yüksek"





FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhbirine araştırmaya ilişki yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 60'a yakın şube ve 700'ün üzerindeki çalışan sayısıyla, gayrimenkul sektörünün nabzını tuttuğunu söyledi.

"Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmaya göre, konut talebinin nüfusa oranla en yüksek olduğu şehirleri ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Akbal, "Çıkan sonuçlar aslında Türkiye'de uygun fiyatlı konuta olan talebin, özellikle Anadolu'da hala oldukça canlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Konut iştahının en yüksek olduğu şehrin Yalova olduğunu aktaran Akbal, burada her bin kişiden 16'sının konut aldığını, Yalova'yı bu alanda Antalya ve Tekirdağ'ın takip ettiğini bildirdi.

Akbal, Türkiye'de konut iştahının en düşük olduğu şehirlerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldığını ifade etti.





- "Anadoluda konut talebi canlı"





Son dönemde gayrimenkul sektöründeki konut satış istatistiklerini daha çok İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin sırtladığını belirten Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında şehirlerin konut ilgisini ölçebilmek için şehirlerin nüfuslarını da dikkate almak oldukça önemli. Bu şekilde baktığımızda İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin, listede ancak orta sıralarda yer bulabildiğini görüyoruz. Bu da bizim aslında FuzulEv olarak uzun zamandır üzerinde durduğumuz konutta Anadolu devriminin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar on binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturduk. Bundan sonra da ülke genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz."

Araştırmaya göre yılın ilk yarısında nüfusa oranla konut satışı şu şekilde:





Konut Satışı

(2019 İlk 6 Ay) Nüfus

(2018) Nüfusa Göre

Konut Satış Oranı Yalova 4202 262234 0,01602 Antalya 26294 2426356 0,01084 Tekirdağ 10798 1029927 0,01048 Bolu 3262 311810 0,01046 Aydın 11407 1097746 0,01039 Ankara 48814 5503985 0,00887 Balıkesir 10766 1226575 0,00878 Çanakkale 4666 540662 0,00863 Eskişehir 7475 871187 0,00858 Mersin 13907 1814468 0,00766 Kırıkkale 2150 286602 0,00750 Sakarya 7501 1010700 0,00742 Kırklareli 2643 360860 0,00732 Muğla 6892 967487 0,00712 Niğde 2597 364707 0,00712 Düzce 2753 387844 0,00710 Samsun 9218 1335716 0,00690 Manisa 9783 1429643 0,00684 Kayseri 9355 1389680 0,00673 İzmir 29066 4320519 0,00673 Kocaeli 12593 1906391 0,00661 Karabük 1638 248014 0,00660 Bursa 19637 2994521 0,00656 Kastamonu 2490 383373 0,00649 Kilis 903 142541 0,00634 İstanbul 91561 15067724 0,00608 Sinop 1312 219733 0,00597 Uşak 2175 367514 0,00592 Elazığ 3428 595638 0,00576 Denizli 5906 1027782 0,00575 Hatay 9075 1609856 0,00564 Gaziantep 11365 2028563 0,00560 Edirne 2302 411528 0,00559 Kırşehir 1339 241868 0,00554 Konya 12210 2205609 0,00554 Kütahya 3185 577941 0,00551 Bilecik 1227 223448 0,00549 Çorum 2940 536483 0,00548 Aksaray 2252 412172 0,00546 Giresun 2462 453912 0,00542 Amasya 1825 337508 0,00541 Adana 11923 2220125 0,00537 Trabzon 4338 807903 0,00537 Osmaniye 2852 534415 0,00534 Bartın 1048 198999 0,00527 Çankırı 1139 216362 0,00526 Ordu 4048 771932 0,00524 Malatya 4010 797036 0,00503 Kahramanmaraş 5712 1144851 0,00499 Isparta 2126 441412 0,00482 Afyonkarahisar 3446 725568 0,00475 Sivas 3033 646608 0,00469 Zonguldak 2660 599698 0,00444 Burdur 1187 269926 0,00440 Erzurum 3118 767848 0,00406 Artvin 706 174010 0,00406 Nevşehir 1207 298339 0,00405 Adıyaman 2523 624513 0,00404 Şanlıurfa 7984 2035809 0,00392 Mardin 3154 829195 0,00380 Tokat 2314 612646 0,00378 Diyarbakır 6501 1732396 0,00375 Erzincan 883 236034 0,00374 Karaman 909 251913 0,00361 Rize 1256 348608 0,00360 Yozgat 1476 424981 0,00347 Bingöl 909 281205 0,00323 Tunceli 268 88198 0,00304 Kars 851 288878 0,00295 Iğdır 556 197456 0,00282 Siirt 920 331670 0,00277 Batman 1620 599103 0,00270 Van 2584 1123784 0,00230 Muş 922 407992 0,00226 Gümüşhane 367 162748 0,00226 Bayburt 164 82274 0,00199 Bitlis 510 349396 0,00146 Ağrı 714 539657 0,00132 Şırnak 384 524190 0,00073 Ardahan 50 98907 0,00051 Hakkari 50 286470 0,00017



