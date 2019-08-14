Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova ve Antalya'da
Türkiye genelinde yılın ilk yarısında nüfusa oranla en yüksek konut satışında başı binde 16 ile Yalova çekerken, onu binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın izledi- En düşük konut satışı ise binde 0,17 ile Hakkari'de gerçekleşirken, bu alanda Hakkari'yi binde 0,51 ile Ardahan, binde 0,73 ile Şırnak takip etti- FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal:- "Sonuçlar Türkiye'de uygun fiyatlı konuta talebin, özellikle Anadolu'da hala oldukça canlı olduğunu ortaya koyuyor"14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye genelinde nüfusa oranla en yüksek konut satışında başı, binde 16 ile Yalova çekerken, onu binde 11 ile Antalya, bizde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın takip ediyor.
FuzulEv'in "Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmasına göre, 2019'un ilk yarısında Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yılın ilk yarısında 4 bin 202 konutun satıldığı Yalova'da her bin kişiden 16'sı ev satın aldı. Yalova'da nüfusa oranla konut satışı yüzde 0,01602 olarak gerçekleşti.
Yalova'yı bu alanda binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın, binde 9 ile Ankara, Balıkesir, Çanakkale ve Eskişehir, binde 8 ile Mersin, ve Kırıkkale takip etti.
Mersin, Kırıkkale, Sakarya, Kırklareli, Muğla, Niğde, Düzce, Samsun, Manisa, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Karabük ve Bursa'da her bin kişiden 7 kişi konut alırken, bu sayı Kastamonu, Kilis, İstanbul, Sinop, Uşak, Elazığ, Denizli, Hatay, Gaziantep, Edirne, Kırşehir, Konya ve Kütahya'da 6'da kaldı.
Bilecik, Çorum, Aksaray, Giresun, Amasya, Adana, Trabzon, Osmaniye, Bartın, Çankırı, Ordu, Malatya, Kahramanmaraş, Isparta, Afyonkarahisar ve Sivas'ta ise her bin 5 kişiden 5'i yılın ilk yarısında konut edindi.
- En düşük Hakkari ve Ardahan
Araştırmaya göre, yılın ilk yarısında nüfusa oranla en düşük konut satışı Hakkari'de gerçekleşti. 6 ayda 50 konutun satıldığı Hakkari'de nüfusa oranla konut satış oranı binde 0,17'de kaldı.
Hakkari'yi bu alanda binde 0,51 ile Ardahan, binde 0,73 ile Şırnak, binde 1 ile Ağrı ve Bitlis, binde 2 ile Bayburt, Gümüşhane, Muş, Van ve Batman izledi.
Söz konusu rakam yılın ilk yarısında Batman, Siirt, Iğdır, Kars, Tunceli, Bingöl ve Yozgat'ta binde 3'te kalırken, Rize, Karaman, Erzincan, Diyarbakır, Tokat, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Nevşehir, Artvin, Erzurum, Vurdur ve Zonguldak'ta 4'e yükseldi.
- "Uygun fiyatlı konuta talep yüksek"
FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhbirine araştırmaya ilişki yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 60'a yakın şube ve 700'ün üzerindeki çalışan sayısıyla, gayrimenkul sektörünün nabzını tuttuğunu söyledi.
"Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmaya göre, konut talebinin nüfusa oranla en yüksek olduğu şehirleri ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Akbal, "Çıkan sonuçlar aslında Türkiye'de uygun fiyatlı konuta olan talebin, özellikle Anadolu'da hala oldukça canlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.
Konut iştahının en yüksek olduğu şehrin Yalova olduğunu aktaran Akbal, burada her bin kişiden 16'sının konut aldığını, Yalova'yı bu alanda Antalya ve Tekirdağ'ın takip ettiğini bildirdi.
Akbal, Türkiye'de konut iştahının en düşük olduğu şehirlerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldığını ifade etti.
- "Anadoluda konut talebi canlı"
Son dönemde gayrimenkul sektöründeki konut satış istatistiklerini daha çok İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin sırtladığını belirten Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Aslında şehirlerin konut ilgisini ölçebilmek için şehirlerin nüfuslarını da dikkate almak oldukça önemli. Bu şekilde baktığımızda İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin, listede ancak orta sıralarda yer bulabildiğini görüyoruz. Bu da bizim aslında FuzulEv olarak uzun zamandır üzerinde durduğumuz konutta Anadolu devriminin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar on binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturduk. Bundan sonra da ülke genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz."
Araştırmaya göre yılın ilk yarısında nüfusa oranla konut satışı şu şekilde:
Konut Satışı
Nüfus
Nüfusa Göre
Yalova
4202
262234
0,01602
Antalya
26294
2426356
0,01084
Tekirdağ
10798
1029927
0,01048
Bolu
3262
311810
0,01046
Aydın
11407
1097746
0,01039
Ankara
48814
5503985
0,00887
Balıkesir
10766
1226575
0,00878
Çanakkale
4666
540662
0,00863
Eskişehir
7475
871187
0,00858
Mersin
13907
1814468
0,00766
Kırıkkale
2150
286602
0,00750
Sakarya
7501
1010700
0,00742
Kırklareli
2643
360860
0,00732
Muğla
6892
967487
0,00712
Niğde
2597
364707
0,00712
Düzce
2753
387844
0,00710
Samsun
9218
1335716
0,00690
Manisa
9783
1429643
0,00684
Kayseri
9355
1389680
0,00673
İzmir
29066
4320519
0,00673
Kocaeli
12593
1906391
0,00661
Karabük
1638
248014
0,00660
Bursa
19637
2994521
0,00656
Kastamonu
2490
383373
0,00649
Kilis
903
142541
0,00634
İstanbul
91561
15067724
0,00608
Sinop
1312
219733
0,00597
Uşak
2175
367514
0,00592
Elazığ
3428
595638
0,00576
Denizli
5906
1027782
0,00575
Hatay
9075
1609856
0,00564
Gaziantep
11365
2028563
0,00560
Edirne
2302
411528
0,00559
Kırşehir
1339
241868
0,00554
Konya
12210
2205609
0,00554
Kütahya
3185
577941
0,00551
Bilecik
1227
223448
0,00549
Çorum
2940
536483
0,00548
Aksaray
2252
412172
0,00546
Giresun
2462
453912
0,00542
Amasya
1825
337508
0,00541
Adana
11923
2220125
0,00537
Trabzon
4338
807903
0,00537
Osmaniye
2852
534415
0,00534
Bartın
1048
198999
0,00527
Çankırı
1139
216362
0,00526
Ordu
4048
771932
0,00524
Malatya
4010
797036
0,00503
Kahramanmaraş
5712
1144851
0,00499
Isparta
2126
441412
0,00482
Afyonkarahisar
3446
725568
0,00475
Sivas
3033
646608
0,00469
Zonguldak
2660
599698
0,00444
Burdur
1187
269926
0,00440
Erzurum
3118
767848
0,00406
Artvin
706
174010
0,00406
Nevşehir
1207
298339
0,00405
Adıyaman
2523
624513
0,00404
Şanlıurfa
7984
2035809
0,00392
Mardin
3154
829195
0,00380
Tokat
2314
612646
0,00378
Diyarbakır
6501
1732396
0,00375
Erzincan
883
236034
0,00374
Karaman
909
251913
0,00361
Rize
1256
348608
0,00360
Yozgat
1476
424981
0,00347
Bingöl
909
281205
0,00323
Tunceli
268
88198
0,00304
Kars
851
288878
0,00295
Iğdır
556
197456
0,00282
Siirt
920
331670
0,00277
Batman
1620
599103
0,00270
Van
2584
1123784
0,00230
Muş
922
407992
0,00226
Gümüşhane
367
162748
0,00226
Bayburt
164
82274
0,00199
Bitlis
510
349396
0,00146
Ağrı
714
539657
0,00132
Şırnak
384
524190
0,00073
Ardahan
50
98907
0,00051
Hakkari
50
286470
0,00017
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