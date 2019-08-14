0553 313 94 23

Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova ve Antalya'da

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında nüfusa oranla en yüksek konut satışında başı binde 16 ile Yalova çekerken, onu binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın izledi- En düşük konut satışı ise binde 0,17 ile Hakkari'de gerçekleşirken, bu alanda Hakkari'yi binde 0,51 ile Ardahan, binde 0,73 ile Şırnak takip etti- FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal:- "Sonuçlar Türkiye'de uygun fiyatlı konuta talebin, özellikle Anadolu'da hala oldukça canlı olduğunu ortaya koyuyor"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova ve Antalya'da

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye genelinde nüfusa oranla en yüksek konut satışında başı, binde 16 ile Yalova çekerken, onu binde 11 ile Antalya, bizde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın takip ediyor.

FuzulEv'in "Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmasına göre, 2019'un ilk yarısında Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yılın ilk yarısında 4 bin 202 konutun satıldığı Yalova'da her bin kişiden 16'sı ev satın aldı. Yalova'da nüfusa oranla konut satışı yüzde 0,01602 olarak gerçekleşti.

Yalova'yı bu alanda binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın, binde 9 ile Ankara, Balıkesir, Çanakkale ve Eskişehir, binde 8 ile Mersin, ve Kırıkkale takip etti.

Mersin, Kırıkkale, Sakarya, Kırklareli, Muğla, Niğde, Düzce, Samsun, Manisa, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Karabük ve Bursa'da her bin kişiden 7 kişi konut alırken, bu sayı Kastamonu, Kilis, İstanbul, Sinop, Uşak, Elazığ, Denizli, Hatay, Gaziantep, Edirne, Kırşehir, Konya ve Kütahya'da 6'da kaldı.

Bilecik, Çorum, Aksaray, Giresun, Amasya, Adana, Trabzon, Osmaniye, Bartın, Çankırı, Ordu, Malatya, Kahramanmaraş, Isparta, Afyonkarahisar ve Sivas'ta ise her bin 5 kişiden 5'i yılın ilk yarısında konut edindi.


- En düşük Hakkari ve Ardahan


Araştırmaya göre, yılın ilk yarısında nüfusa oranla en düşük konut satışı Hakkari'de gerçekleşti. 6 ayda 50 konutun satıldığı Hakkari'de nüfusa oranla konut satış oranı binde 0,17'de kaldı.

Hakkari'yi bu alanda binde 0,51 ile Ardahan, binde 0,73 ile Şırnak, binde 1 ile Ağrı ve Bitlis, binde 2 ile Bayburt, Gümüşhane, Muş, Van ve Batman izledi.

Söz konusu rakam yılın ilk yarısında Batman, Siirt, Iğdır, Kars, Tunceli, Bingöl ve Yozgat'ta binde 3'te kalırken, Rize, Karaman, Erzincan, Diyarbakır, Tokat, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Nevşehir, Artvin, Erzurum, Vurdur ve Zonguldak'ta 4'e yükseldi.


- "Uygun fiyatlı konuta talep yüksek"


FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhbirine araştırmaya ilişki yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 60'a yakın şube ve 700'ün üzerindeki çalışan sayısıyla, gayrimenkul sektörünün nabzını tuttuğunu söyledi.

"Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmaya göre, konut talebinin nüfusa oranla en yüksek olduğu şehirleri ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Akbal, "Çıkan sonuçlar aslında Türkiye'de uygun fiyatlı konuta olan talebin, özellikle Anadolu'da hala oldukça canlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Konut iştahının en yüksek olduğu şehrin Yalova olduğunu aktaran Akbal, burada her bin kişiden 16'sının konut aldığını, Yalova'yı bu alanda Antalya ve Tekirdağ'ın takip ettiğini bildirdi.

Akbal, Türkiye'de konut iştahının en düşük olduğu şehirlerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldığını ifade etti.


- "Anadoluda konut talebi canlı"


Son dönemde gayrimenkul sektöründeki konut satış istatistiklerini daha çok İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin sırtladığını belirten Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında şehirlerin konut ilgisini ölçebilmek için şehirlerin nüfuslarını da dikkate almak oldukça önemli. Bu şekilde baktığımızda İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin, listede ancak orta sıralarda yer bulabildiğini görüyoruz. Bu da bizim aslında FuzulEv olarak uzun zamandır üzerinde durduğumuz konutta Anadolu devriminin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar on binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturduk. Bundan sonra da ülke genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz."

Araştırmaya göre yılın ilk yarısında nüfusa oranla konut satışı şu şekilde:


Konut Satışı
(2019 İlk 6 Ay)

Nüfus
(2018)

Nüfusa Göre
Konut Satış Oranı

Yalova

4202

262234

0,01602

Antalya

26294

2426356

0,01084

Tekirdağ

10798

1029927

0,01048

Bolu

3262

311810

0,01046

Aydın

11407

1097746

0,01039

Ankara

48814

5503985

0,00887

Balıkesir

10766

1226575

0,00878

Çanakkale

4666

540662

0,00863

Eskişehir

7475

871187

0,00858

Mersin

13907

1814468

0,00766

Kırıkkale

2150

286602

0,00750

Sakarya

7501

1010700

0,00742

Kırklareli

2643

360860

0,00732

Muğla

6892

967487

0,00712

Niğde

2597

364707

0,00712

Düzce

2753

387844

0,00710

Samsun

9218

1335716

0,00690

Manisa

9783

1429643

0,00684

Kayseri

9355

1389680

0,00673

İzmir

29066

4320519

0,00673

Kocaeli

12593

1906391

0,00661

Karabük

1638

248014

0,00660

Bursa

19637

2994521

0,00656

Kastamonu

2490

383373

0,00649

Kilis

903

142541

0,00634

İstanbul

91561

15067724

0,00608

Sinop

1312

219733

0,00597

Uşak

2175

367514

0,00592

Elazığ

3428

595638

0,00576

Denizli

5906

1027782

0,00575

Hatay

9075

1609856

0,00564

Gaziantep

11365

2028563

0,00560

Edirne

2302

411528

0,00559

Kırşehir

1339

241868

0,00554

Konya

12210

2205609

0,00554

Kütahya

3185

577941

0,00551

Bilecik

1227

223448

0,00549

Çorum

2940

536483

0,00548

Aksaray

2252

412172

0,00546

Giresun

2462

453912

0,00542

Amasya

1825

337508

0,00541

Adana

11923

2220125

0,00537

Trabzon

4338

807903

0,00537

Osmaniye

2852

534415

0,00534

Bartın

1048

198999

0,00527

Çankırı

1139

216362

0,00526

Ordu

4048

771932

0,00524

Malatya

4010

797036

0,00503

Kahramanmaraş

5712

1144851

0,00499

Isparta

2126

441412

0,00482

Afyonkarahisar

3446

725568

0,00475

Sivas

3033

646608

0,00469

Zonguldak

2660

599698

0,00444

Burdur

1187

269926

0,00440

Erzurum

3118

767848

0,00406

Artvin

706

174010

0,00406

Nevşehir

1207

298339

0,00405

Adıyaman

2523

624513

0,00404

Şanlıurfa

7984

2035809

0,00392

Mardin

3154

829195

0,00380

Tokat

2314

612646

0,00378

Diyarbakır

6501

1732396

0,00375

Erzincan

883

236034

0,00374

Karaman

909

251913

0,00361

Rize

1256

348608

0,00360

Yozgat

1476

424981

0,00347

Bingöl

909

281205

0,00323

Tunceli

268

88198

0,00304

Kars

851

288878

0,00295

Iğdır

556

197456

0,00282

Siirt

920

331670

0,00277

Batman

1620

599103

0,00270

Van

2584

1123784

0,00230

Muş

922

407992

0,00226

Gümüşhane

367

162748

0,00226

Bayburt

164

82274

0,00199

Bitlis

510

349396

0,00146

Ağrı

714

539657

0,00132

Şırnak

384

524190

0,00073

Ardahan

50

98907

0,00051

Hakkari

50

286470

0,00017


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
  1. Fuzulev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temiz su çalışmalarına uluslararası su yönetimi sertifikası
    1. Temiz su çalışmalarına uluslararası su..
    2. Fiyatta değişiklik olmayacak
    3. Biberonla beslediği sansarı Milli..
    4. Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi..
    5. Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim
    6. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29..
    7. Fındık harmana indi
    8. Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor
    9. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına..
    10. Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
    11. Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi"..
    12. Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti..
    13. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    14. Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
    15. AK Parti Muş Milletvekili Şimşek,..
    16. Samsun’a yabancı ilgisi
    17. Türkiye semalarından 20 saniyede bir..
    18. İstanbul'da 2 gemi çarpıştı
    19. Kansere karşı en dirençli kan grubu..
    20. Çin’de Lekima Tayfunu’ndan 12 milyon..
    21. FLO’dan Erzurum’a yeni mağaza
    22. Bakan Albayrak'tan dikkat çeken..
    23. Marmara'daki gemi kazası
    24. Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
    25. Konya'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralı
    26. Vodafone’dan firmalara tasarruf imkânı
    27. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    28. Her evde yapılıyor! Ölümcül tehlike...
    29. Kamu bankalarından ekonomiye 1.1..
    30. En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi..
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi