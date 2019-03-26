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Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı?

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? Nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için tüm hazırlıklar tamamlanırken, İstanbul Valiliği hafta sonu nüfus müdürlüklerinin çalışmasına ilişkin son dakika açıklama yatı. İstanbul Valiliği il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 arası açık olacağını açıkladı.

26 Mart 2019 Salı 17:25
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı?

Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri. Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için tüm hazırlıklar tamamlanırken, İstanbul Valiliği il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 arası açık olacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, seçim nedeniyle il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 30-31 Mart 2019 günleri 08.30- 17.00 saatleri arasında tam gün açık olacağını duyurdu. Valilik yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin (Kimlik Kartı, Nüfus Kayıt Örneği… vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart 2019 günleri 08.30-17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır" denildi.

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:25
  1. İstanbul
  2. Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı?
  3. nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık
  4. Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı?
  5. Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri

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