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Nüfus Müdürlüğü'nde FETÖ skandalı!

İstanbul polisi, terör örgütü üyelerine ve firari FETÖ’cülere çipli sahte kimlik çıkaran çeteyi çökertti. Gözaltına alınan 80 şüphelinin 18’i nüfus müdürlüğü personeli çıktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:38
Nüfus Müdürlüğü'nde FETÖ skandalı!

Çipli kimlik çetesine operasyon kimliğinin kullanıldığını fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri Veysel S.'nin lideri olduğu çetenin terör örgütü DEAŞ'ın yabancı üyelerine ve firari FETÖ'cülere sahte çipli kimlik ve sahte pasaport hazırladığını tespit etti. Çeteye operasyon düzenlendi. 18'i Nüfus Müdürlüğü çalışanı ve 8 polisin de aralarında bulunduğu 88 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Ayrıca çeteden sahte kimlik veya pasaport satın alan 101 şüpheli de tespit edildi.

İddialara göre çete üyesi polisler, yurt dışına çıkışı yasak olan kişileri ve firari suçluları tespit etti. Bilgiler çete liderine aktarıldı. Söz konusu kişilere ulaşan çete üyeleri sahte kimlik ve sahte pasaport için bu kişilerle anlaşma yaptı. Çetenin Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan üyeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü'nün sistemi üzerinden şüphelilere sahte kimlikler hazırladı. Kimlikler, henüz çipli kimlik kartını almayan vatandaşların bilgileri kullanılarak hazırlandı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:38
  1. İstanbul
  2. FETÖ

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