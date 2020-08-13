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Ekonomi

NUDE Finesse koleksiyonu yalınlıktan ve zarafetten ödün vermiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:08:59 -
NUDE Finesse koleksiyonu yalınlıktan ve zarafetten ödün vermiyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam’ın global tasarım markası NUDE, kuruluşundan itibaren benimsediği “Yalın güzeldir” (Simple is beautiful) mottosunu Finesse koleksiyonuna da yansıtıyor.

NUDE'den yapılan açıklamaya göre, modern ve şık görünümünün ötesinde her bir parçası şaşırtıcı derecede sağlam, hafif ve kullanışlı olan Finesse koleksiyonu, NUDE Design Team tasarımcılarından Umut Sinan Karaca tarafından tasarlandı.

Kokteyl, viski ve shot bardaklarından oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahip koleksiyon, çarpıcı derecede duru, zarif ve sade tasarımı ile sunumlarda modern bir duruş sergiliyor.

Her özel ana eşlik edebilecek NUDE Finesse Grid koleksiyonu ise yüzeyine ustaca işlenmiş pürüzsüz motifiyle kendine özgü bir karakter yansıtıyor. Gözü yoracak hiçbir detay barındırmayan ve zarafetten ödün vermeyen Finesse Grid koleksiyonunda minimalist bir şıklık işlevsellikle buluşuyor.

"NUDE Rock&Pop Artist" koleksiyonu için Grafik Tasarımcı ve İllüstratör Umut Karaman tarafından yeniden yorumlanan Finesse serisi de modayı pratik bir işlevsellikle buluşturuyor. 80’lerin pop, rock ve punk kültürünün çarpıcı doğasından esninlenilerek birbirinden renkli ve çarpıcı yüz motifleriyle bezenen bu özel koleksiyon, NUDE’un “Yalın güzeldir” felsefesini zamansız ve cesur bir tarzla harmanlıyor.


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