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NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Parmaksız mesajında, “Aziz Milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferinin 97. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustosta başlayan ve 30 Ağustos 1922 de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti Hürriyet ve Bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Aziz Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin 97. yıldönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla; Saygıdeğer hemşehrilerimizin, Aziz Türk Milletinin ve kahraman Türk Ordusunun tüm mensuplarının “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
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