  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İran zorbalara teslim olmaz' Pezeşkiyan ABD'ye meydan okudu! Vergi denetiminde "yapay zeka" dönemi ‘Kurgan’ takipte! CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!" Sapık Bill Gates insan içine çıkamıyor! Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı! Güney Kore'de tarihi hesaplaşma: İdam isteniyordu, müebbet aldı! Halkın iradesine kastetmişti Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı Baştan sona yerli ve milli Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! Trump Gazze’ye neşter vuruyor: 5 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Uygur Türkleri adım adım yok ediliyor! Dünya bu kanıtlara gözünü kapayamaz Okullardaki Ramazan sevinci seküler azgın azınlığı kudurttu
Spor Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi taraftarına Ramazan ayı çağrısı
Spor

Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi taraftarına Ramazan ayı çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi taraftarına Ramazan ayı çağrısı

Bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz" çağrısı yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.

İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe Nottingham Forest’i konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Fenerbahçe Nottingham Forest’i konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Spor

Fenerbahçe Nottingham Forest’i konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe-Nothingam maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Nothingam maçının hakemi belli oldu!

Spor

Fenerbahçe-Nothingam maçının hakemi belli oldu!

Nottingham’da panik değişikliği: Fenerbahçe maçı öncesi kaleye takviye
Nottingham’da panik değişikliği: Fenerbahçe maçı öncesi kaleye takviye

Spor

Nottingham’da panik değişikliği: Fenerbahçe maçı öncesi kaleye takviye

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23