Normal şartlar altında hafta sonu hizmet vermeyen noterler için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den önemli bir açıklama geldi. Mesai saatleri içerisinde görev mahallini terk edemeyen ve bu nedenle noter işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için nöbetçi noter hizmetinin verileceğini açıklayan Bakan Gül, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi. Peki, noter nedir? Nöbetçi noter uygulaması ne zaman başlıyor?

Nöbetçi noter uygulaması ne zaman başlıyor?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, nöbetçi noter uygulamasıyla, hafta içi çalışan, mesai yapan vatandaşların, işlemlerini hafta sonu yapmalarının mümkün olacağını ifade etti. İşte, Bakan Gül'ün o açıklamaları;

"Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız. Daha sonra da kapsamını genişleteceğiz.



İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sistemin sağlıklı işlemesini, eksikliklerin tamamlanmasını sağladıktan sonra da hafta içi belli saatlere kadar da uygulamanın kapsamı genişletilebilir.



Uygulama başladıktan sonra talebe, ihtiyaca göre kapsamı genişletme, tekrar gözden geçirme mümkün olacaktır. Hafta içi saat 17.00'den sonra nöbetçi noter uygulamasını hedefliyoruz.



Memur arkadaşımız işten çıktı, hafta içi noter ihtiyacı var, hafta içi de notere gidebileceği bir düzeni planlıyoruz. Şu anda ilk etapta hafta sonu, cumartesi, pazar için bunun planlamasını yapıyoruz. Tamamlanmasıyla uygulama hayata geçirilecek”

Noter nedir?

Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

Noterlikler dört sınıfa ayrılır.



Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır.



Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.



Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı sınıflandırmayı Resmi Gazete ile ilan eder.



Yukarıdaki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi beklenmeden ikinci fıkraya göre ve tahmini gayrisafi gelirleri de gö zönünde tutulmak suretiyle sınıflandırılarak, Resmi Gazete ile ilan olunur.



Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 inci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tespit edilerek ilan olunur.



Yeni sınıflandırma ilan oluncaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır.