Nota verilmişti! Rusya duyurdu: Hazırız

Rusya, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması kapsamında nükleer savaş başlıklarını "dondurmaya" hazır olduğunu bildirdi. Konu ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına ilişkin 16 Ekim tarihinde ABD'ye nota gönderildiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD ile yaptıkları Yeni START anlaşmasının bir yıllığına uzatılması teklifinde bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Rusya, bu sürede ABD ile birlikte sahip olduğu nükleer savaş başlıklarının dondurulması konusunda siyasi sorumluluk üstlenmeye hazır. Bu, ABD'nin ek şartlar koşmaması durumda gerçekleşebilir." ifadeleri kullanıldı, ayrıca, ABD'nin notaya henüz resmi cevap vermediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 14 Ekim'de Yeni START anlaşmasının uzatılmasına hazır olduklarını belirtmişti.

Putin ise 16 Ekim tarihinde anlaşmanın bir seneliğine koşulsuz uzatılması teklifini yapmıştı.

"New START" anlaşması, ABD ve Rusya arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.