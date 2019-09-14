Norwich City Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Norwich City ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki, Norwich City Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?14 Eylül 2019 Cumartesi 17:21
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Norwich City ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki, Norwich City Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler gözlerini Norwich City Manchester City maçına çevirdi. İşte, Norwich City Manchester City maçının tüm detayları...
Norwich Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Premier Lig'in 5. haftasında cumartesi gününün kapanış maçı Norwich City ile Manchester City arasında oynanacak. Carrow Road'ta oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport ekranlarından naklen izleyebilecek.
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