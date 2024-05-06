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Dünya Norveç'ten İsrail'e 'Refah' çağrısı
Dünya

Norveç'ten İsrail'e 'Refah' çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 20:29:00 -
Norveç'ten İsrail'e 'Refah' çağrısı

Norveç, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına ilişkin 'İsrail, yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a girme planlarından vazgeçmeli.' açıklamasında bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yazılı açıklamasında, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısının bölgedeki nüfus için "trajedi" olacağını ve bunun Filistinlilere insani yardım sağlamayı "zorlaştıracağı ve daha tehlikeli hale getireceği" değerlendirmesinde bulunan Eide, "İsrail, yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a girme planlarından vazgeçmeli." ifadesini kullandı.

Eide, "Gazze, insan kaynaklı bir felakettir. Son 7 ayı aşkın süredir 2,3 milyonluk nüfusunun katlandığı zorlukları anlatmaya kelimeler yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de "önemli yardımların ulaştırılmasını tehlikeye atan her saldırının Filistinli kadın ve çocuklara ihanet" olduğunu belirten Eide, uluslararası toplumu, İsrail ve Filistinli yetkilileri, Filistin'e ilişkin çalışmalar dahil politik yolu izlemeye çağırdı.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.
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İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

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