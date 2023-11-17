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Gündem Norveç'ten flaş Filistin adımı!
Gündem

Norveç'ten flaş Filistin adımı!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 01:20:00 - 2023-11-17 01:29:26
Norveç'ten flaş Filistin adımı!

Norveç parlamentosu bağımsız Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor.

Norveç'te hükumet, parlamentoya bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısı yaptı.

Hazırlanan yasa tasarısının parlamentonun büyük çoğunluğu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, hükûmet, parlamentoya bağımsız bir Filistin devletinin tanımaya "hazır olunmasına" ilişkin teklif sundu.

Teklifte, hükumetin "herhangi bir nihai barış anlaşmasına bağlı olmamak üzere barış süreci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunda bağımsız bir Filistin devletinin koşulsuz tanınması" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Parlamentodaki partilerin büyük çoğunluğunun teklifi kabul ettiği belirtildi.
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