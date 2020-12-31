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Aktüel Norveç’teki heyelanda kaybolan 10 kişiden haber alınamıyor
Aktüel

Norveç’teki heyelanda kaybolan 10 kişiden haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:39:09 -
Norveç’teki heyelanda kaybolan 10 kişiden haber alınamıyor

KOPENHAG (AA) – Norveç’te dün sabaha karşı meydana gelen heyelanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, başkent Oslo’nun 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gjerdrum köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 31 konut hasar gördü.

Binden fazla kişi bölgeden tahliye edilerek otellere yerleştirilirken, 10 kişiden hala haber alınamadığı kaydedildi.

Drone ve helikopterlerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarına, komşu İsveç de destek veriyor.

Heyelanda evleri hasar görenler için yardım kampanyaları düzenleniyor.

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