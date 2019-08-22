Norveç'te yapılan araştırma ortaya koydu! Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor Norveç Spor Bilimleri Akademisinden araştırmacılar tarafından 40 yaş üstü 36 bin yetişkinle yapılan araştırma sonucu günde bir saat hafif ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceği ortaya kondu.

Norveç'te yürütülen bir araştırma günde bir saat hafif ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceğini ortaya koydu. Başkent Oslo'daki Norveç Spor Bilimleri Akademisinden araştırmacılar tarafından 40 yaş üstü 36 bin yetişkinin hareketlilik dereceleri, üzerlerine taktıkları bir cihazla takip edildi. Prof. Ulf Ekelund'un yürüttüğü 6 yıllık araştırmada katılımcılardan bazıları beş dakikalık "evi süpürmek" gibi orta düzeyde ev işleri bazıları da 60 dakikalık "bulaşık yıkamak" gibi hafif ev işleri yaptı. 9,5 saat hareketsiz kalmak ölüm riskini ikiye katlıyor Çalışma sonucunda 40 yaş ve üstü kişilerde ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceği belirlendi. Öte yandan araştırmada günde 9,5 saat hareketsiz kalmanın ölüm riskini iki kat arttığı ifade edildi. Araştırmanın sonuçları "British Medical Journal"da yayımlandı.

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