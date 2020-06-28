Norveç'te tarihi viking gemisi bulundu!

İki yıl önce ülkenin güneydoğusundaki İsveç sınırına yakın bir bölgede Vikinglere ait gemi kalıntısına rastlanmıştı. Radarla yapılan incelemeler sırasında yerin sadece 50 santimetre altında ve 20 metre uzunluğunda olduğu keşfedilen gemi için çalışmalara başlandı.

Günümüze kadar korunmuş sadece 3 Viking gemisinin bulunduğu Norveç'te son benzer kazı 1904 yılında yapılmıştı.

Halden kasabasında keşfedilen Gjellestad adlı geminin durumunun kötü halde olduğunu söyleyen arkeologlar, daha fazla vakit kaybetmeden kalıntıları kurtarabilmenin peşinde.

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'nden Knut Paasche, 8 ila 11'inci yüzyıl arasında yaşayan denizci Vikinglerden kalma gemilerin sayısının azlığını hatırlatarak, bu buluşun önemine dikkat çekiyor: "Tarihimizi daha iyi anlamamız için bize kıymetli ipuçları sunacak".

Kazı çalışmalarının beş ay sürmesi bekleniyor.