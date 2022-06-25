Norveç'te sapkın gece kulübüne saldırı sonrası LGBT yürüyüşü iptal edildi

Norveç polisi, eşcinsel sapık gece kulübünün saldırıya uğraması sonrası Osloa'da cumartesi günü yapılacak "LGBTQI+" yürüyüşünün iptal edilmesini istedi.

Norveç'te gece kulüplerinin bulunduğu bir sokakta düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Bazıları ağır 21 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bir kişi polis tarafından yakalandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bir eşcinsel gece kulübünün de bulunduğu sokakta saat 01:00 sıralarında saldırı düzenlendi.

Saldırının nedenine dair açıklama yapılmazken, olayda 2 kişi öldü. İlk önce 14 olduğu bildirilen yaralı sayısı ise daha sonra 21'e yükseltildi.

Görgü tanıklarından biri, elinde çanta ile gelen bir kişinin silahını çıkararak ateşlediğini söyledi. Norveç polisi ise saat 01:14'te ihbar alındıktan 5 dakika sonra şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Olayda bir tek saldırganın olduğunu açıklayan polis, zanlının otomatik silah taşıdığı iddiasını henüz doğrulamadı.

Başkent Oslo'ya saldırı sonrası birçok polis sevk edilerek güvenlik önlemleri artırıldı.

LGBT yürüyüşü iptal edildi

Norveç polisi, eşcinsel gece kulübünün saldırıya uğraması sonrası Osloa'da cumartesi günü yapılacak "LGBTQI+" yürüyüşünün iptal edilmesini istedi.

Polisin talebi sonrası organizatörler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, "Osolo'da Onur Haftası ile ilgili bütün planlı organizasyonların iptal edildiğini" duyurdu.

2011'de 77 kişi öldürülmüştü

Norveç'te yaşayan Neo Nazi Anders Behring Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.