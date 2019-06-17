Norveç’te İslâm ve Kur’an düşmanlığı

Avrupa’da İslam ve Müslüman düşmanlığının önüne geçilemiyor...

Hollanda, Finlandiya ve Danimarka’daki İslam ve Ku’ran-ı Kerim saldırıları gündemdeki yerini korurken bir saldırı haberi de Norveç’ten geldi. Norveç’te İslam’ın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı “Norveç’in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)” grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı. Norveç’in başkenti Oslo’ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup SION, Norveç’te İslam’ın yasaklanmasını istedi.

Kur’an’ı yere fırlattı

Grubun yöneticisi Anna Braten provokasyon eylemindeki konuşmasında Norveç’te İslam’ın yeri olmadığını ve Kur’an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Daha sonra yırtmak için eline Kur’an-ı Kerim’i alan Braten’e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur’an-ı Kerim’i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı.

Polis: Provokasyona izin vermedik

Norveç haber ajansı NTB’ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti.

Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.

Geçen ay da Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan’ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur’an-ı Kerim’i yakıp, Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta önce de Finlandiya’da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp, yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı.