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Norveç’te İslâm ve Kur’an düşmanlığı

Sözde inançlara saygılı batılıların İslam düşmanlığı bitmiyor... Danimarka ve Finlandiya’dan sonra Norveç’teki ırkçılar da sokak gösterisinde Kur’an-ı Kerim’e ve Müslümanlara hakaretler yağdırdı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:54

Avrupa’da İslam ve Müslüman düşmanlığının önüne geçilemiyor...

Hollanda, Finlandiya ve Danimarka’daki İslam ve Ku’ran-ı Kerim saldırıları gündemdeki yerini korurken bir saldırı haberi de Norveç’ten geldi. Norveç’te İslam’ın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı “Norveç’in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)” grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı. Norveç’in başkenti Oslo’ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup SION, Norveç’te İslam’ın yasaklanmasını istedi.

Kur’an’ı yere fırlattı

Grubun yöneticisi Anna Braten provokasyon eylemindeki konuşmasında Norveç’te İslam’ın yeri olmadığını ve Kur’an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Daha sonra yırtmak için eline Kur’an-ı Kerim’i alan Braten’e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur’an-ı Kerim’i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı.

Polis: Provokasyona izin vermedik

Norveç haber ajansı NTB’ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti.

Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.

Geçen ay da Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan’ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur’an-ı Kerim’i yakıp, Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta önce de Finlandiya’da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp, yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:54
  1. İslam
  2. Müslüman düşmanlığı
  3. Hollanda
  4. Finlandiya
  5. Danimarka
  6. Ku’ran-ı Kerim saldırıları
  7. Ku’ran-ı Kerim
  8. Norveç
  9. Norveç’in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)
  10. Anna Braten
  11. Norveç’in başkenti Oslo
  12. SION
  13. Norveç haber ajansı NTB
  14. Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud
  15. Sıkı Yön (Stram Kurs)
  16. Rasmus Paludan
  17. Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit
  18. Avrupa Parlamentosu (AP)

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