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Dünya Norveç'te büyük skandal! Belediye binasının duvarında...
Dünya

Norveç'te büyük skandal! Belediye binasının duvarında...

Norveç'in başkenti Oslo'da belediyeye ait bir binanın duvarında terör örgütü PKK propagandası yapılması tepki çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:51:00 -
Norveç'te büyük skandal! Belediye binasının duvarında...

Norveç'in başkenti Oslo'da belediyeye ait bir binanın duvarında terör örgütü PKK propagandası yapılması tepkilere neden oldu.

AA muhabirine konuşan Norveç Türk Federasyonu Başkanı Hatice Lük, belediye binasının duvarına 2 ay önce asılan terör örgütü propaganda afişinin kaldırılması için başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Lük, Oslo'daki bir terör örgütü PKK sempatizanının hazırladığı afişin Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından sözde "sanat eseri" olarak onaylanarak belediye binasının duvarına asıldığını belirterek afişin kaldırılması için 300 imza ile belediyeye başvuruda bulunduklarını söyledi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir sözünün yer aldığı afişin kaldırılması talebiyle yarın belediye yetkilileriyle görüşme yapacaklarını ifade eden Lük, "Norveç'te yaşayan Türk toplumundan buna büyük tepki var. Yarınki görüşmede, PKK'nın NATO, AB ve Norveç'te terör örgütü statüsünde olduğunu hatırlatıp afişin kaldırılmasını isteyeceğiz.'' dedi.

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