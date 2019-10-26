Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca, Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi, terör örgütü PKK sempatizanlarının gösteriden dönenlere saldırması sonucu 3 Türk yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriye yüzlerce Türk vatandaşının yanı sıra Azerbaycanlılar, Irak Türkmenleri, Uygur Türkleri ve Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Gösteride Türkiye aleyhine başta Oslo olmak üzere Norveç'in çeşitli şehirlerinde terör örgütü PKK/PYD/YPG taraftarlarınca düzenlenen eylemler de protesto edildi.

Türk bayrağının yanı sıra Norveç bayraklarının da taşındığı gösteride "terörist PKK/YPG", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "vatan sana canım feda" sloganları atıldı.

Gösteride harekatta şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da gösteriye katılarak, hassasiyetleri ve Türkiye'ye verdikleri destekten ötürü katılımcılara teşekkür etti.

Büyükelçi Çorman, günün birlik olma günü olduğunu, Norveç kanun ve nizamına uygun şekilde, Türkiye'nin haklılığının ülke kamuoyuna ispatlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Norveç'in, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin terörle mücadelesi konusundaki yanlış algısının değiştirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Çorman, Norveç Türk toplumumun, Norveç kamuoyuna gereken mesajı verdiğini ifade etti.

Çorman, Norveç polisinin aldığı önlemler çerçevesinde gösteriye katılanların güvenli şekilde alandan ayrılmalarını istedi.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Hatice Lük de Norveçli Türklerin, her daim Türkiye'nin yanında durarak terörü lanetlediklerini ve teröre karşı tek vücut olduklarını vurguladı.

Terör yandaşları gösteriden dönenlere saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, gösteriden dönen Türk gruba saldırdı. Saldırıda 3 Türk yaralandı, bazı araçlarda hasar oluştu.