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Norveç Prensesi Bodrum’da

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise, nişanlısı Shaman Durek ile Bodrum’a geldi.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:50
Norveç Prensesi Bodrum’da

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise, nişanlısı Shaman Durek ile Bodrum’a geldi.


Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise’nin, evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek ile Bodrum’da özel bir davete katılacağı hem de tatil yapacağı öğrenildi. Dr. Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, Prenses ve Shaman Durek adına, Norveç’in Türkiye büyükelçisi ile seçkin konukların katılacağı bir davet verecek.


Bu özel yemeğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılacak. Türk misafirperverliğini gözler önüne seren anlamlı organizasyon, aynı zamanda iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini de geliştirmek için fırsat sunacak.



Havuzlu villa kiraladı


Siyahi sevgilisi Durek ile otelden ayrılırken görüntülenen Prenses, Bodrum’a hayran kaldı. Norveçli prenses güneşe pek alışkın olmadığı için odasından uzun süre çıkamadı. Akşam yemeği için dostları ile otelden ayrılırken nişanlısı ile baş başa seyahat edeceği araca geçen Prenses, şık kıyafeti ile dikkat çekti.


Bodrum seyahatleri sırasında bir dizi davet ve etkinliğe de katılacağı öğrenilen Prenses’in dostları ve kendisi için villa kiraladığı ve özel havuzlu villada vaktinin çoğunu geçirdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:50
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