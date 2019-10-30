Norveç İstihbaratından korkutan açıklama! Kuzey Atlantik'te savaş çanları çalıyor

Tufan Acar yeniakit.com.tr

Norveç istihbaratından edinilen bilgiye göre en az 8 nükleer silahlı Rus Denizaltı, Kuzey Atlantik Okyanusu'na doğru yola çıktı. NATO'nun bilgisi dışında denizaltılarını Kuzey Atlantik'e süren Rusya'nın hedefi ise bilinmiyor.

Yapılan açıklamaya göre böyle bir operasyon soğuk savaş günlerinden bu yana ilk defa gerçekleşiyor.