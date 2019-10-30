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Dünya

Norveç İstihbaratından korkutan açıklama! Kuzey Atlantik'te savaş çanları çalıyor

Norveç istihbaratı Rusya'ya ait 8 nükleer silahlı denizaltının Kuzey Atlantik Okyanusu'na doğru yola çıktığını açıkladı.

2019-10-30 13:22:00 -
Norveç İstihbaratından korkutan açıklama! Kuzey Atlantik'te savaş çanları çalıyor

 Tufan Acar  yeniakit.com.tr 

Norveç istihbaratından edinilen bilgiye göre en az 8 nükleer silah Rus Denizaltı, Kuzey Atlantik Okyanusu'na doğru yola çıktı. NATO'nun bilgisi dışında denizaltılarını Kuzey Atlantik'e süren Rusya'nın hedefi ise bilinmiyor.

Yapılan açıklamaya göre böyle bir operasyon soğuk savaş günlerinden bu yana ilk defa gerçekleşiyor.

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