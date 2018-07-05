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Norveç iade etti, HDP çıldırdı!

27 yıl boyunca Türk askerine karşı hain planlar yapan teröristin Norveç'ten Türkiye'ye gönderilmesi HDP'yi adeta çıldırttı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 18:01
Norveç iade etti, HDP çıldırdı!

Terör örgütü PKK'nın Irak’taki kamplarından Mahmur’da faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK’lı kadın terörist, sağlık sorunları nedeniyle gittiği Norveç’te yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Edinilen bilgilere göre; 1991 yılında bölücü terör örgütü PKK’ya katılarak 27 yıl boyunca örgütün çeşitli kamplarında yer alan ve son olarak Irak’ın kuzeyindeki Mahmut Kampından sağlık sorunları nedeniyle Norveç’in başkenti Oslo’ya giden Gülizar T., burada tedavi oldu. PKK’lı kadın terörist, tedavisinin sonunda Norveç’e sığınma talebinde bulundu. Talebi Norveç makamlarınca reddedilen Gülizar T., bu sabah Türkiye’ye getirilerek iade edildi.

ÖCALAN'A YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Terör örgütünün İmralı Adası'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakın ilgi gösterdiği teröristler arasında yer alan PKK’lı Gülizar T.’nin, 27 yıl boyunca faaliyet gösterdiği kırsal alandan Avrupa ülkesine sahte pasaportla geçtiği ileri sürüldü. İstanbul Atatürk Havalimanında gözaltına alınan Gülizar T.’nin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, sim kartlar, eylem faaliyeti içeren hafıza kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan PKK’lı kadın terörist, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Terörist hakkındaki adli tahkikatın sürdüğü vurgulandı.

HDP ÇILDIRDI

Terörist Taşdemir'in Türkiye'ye iade edilmesinin ardından örgütün siyasi kanadı HDP, sosyal medyadan karara tepki gösterilmesi yönünde çağrılarda bulundu.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN SUÇLAMA

HDP attığı tweetlerde Türkiye'yi işkenceci olarak tanımlarken, AK Parti-MHP ittifakını ise faşist olarak nitelendirdi.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 18:01
  1. İstanbul
  2. PKK
  3. HDP
  4. Abdullah Öcalan
  5. AK Parti
  6. MHP

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    O Yazdıklarınızın Hepsi Ve Daha Fazlası Sizsiniz. Şerefsiz Hain Alçaklar. Hiç Şüphesiz.
  • levent vurallevent vural1 sa önce
    Ne aktivisti lan? Yok Ben kafayi yiyecem, varya bunlar adami kanser ederler
  • ademoğluademoğlu1 sa önce
    gocamış dişi dökülmüş enikler rezil edmesidiye teslimediyorlar
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