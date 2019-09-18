Norveç Aile Bakanlığı'ndan anlamlı kısa film! Norveç Aile Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa film büyük beğeni topladı. Filmde bu hayatta öğrenilecek ve öğretilecek ilk dersin "iyilik" olması gerektiği anlatılıyor.

Norveç Aile Bakanlığı'nın hazırladığı kısa film sosyal medyada büyük beğeni topladı. Filmde bu hayatta öğrenilecek ve öğretilecek ilk dersin "iyilik" olması gerektiği anlatılıyor. Videoda, yemek arası sırasında öğrencilerden birinin beslenme çantasının boş olduğu görüldü. Öğretmeninden izin isteyerek dışarı çıkan çocuk, okul lavabosundan su içerek açlığını bastırmaya çalışıyor. Ardından sınıfına dönen çocuk eline beslenme çantasını aldığında içinin dolu olduğunu görüyor. Beslenme çantasına, tüm sınıf arkadaşları kendi yemeklerinden bir parça koyarken, sınıftaki çocukların durumu belli etmeden yemeklerine devam ettikleri görülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.