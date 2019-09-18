Norveç Aile Bakanlığı'ndan anlamlı kısa film!
Norveç Aile Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa film büyük beğeni topladı. Filmde bu hayatta öğrenilecek ve öğretilecek ilk dersin "iyilik" olması gerektiği anlatılıyor.18 Eylül 2019 Çarşamba 21:27
Norveç Aile Bakanlığı'nın hazırladığı kısa film sosyal medyada büyük beğeni topladı. Filmde bu hayatta öğrenilecek ve öğretilecek ilk dersin "iyilik" olması gerektiği anlatılıyor.
Videoda, yemek arası sırasında öğrencilerden birinin beslenme çantasının boş olduğu görüldü. Öğretmeninden izin isteyerek dışarı çıkan çocuk, okul lavabosundan su içerek açlığını bastırmaya çalışıyor. Ardından sınıfına dönen çocuk eline beslenme çantasını aldığında içinin dolu olduğunu görüyor.
Beslenme çantasına, tüm sınıf arkadaşları kendi yemeklerinden bir parça koyarken, sınıftaki çocukların durumu belli etmeden yemeklerine devam ettikleri görülüyor.
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