Nöroloji Uzmanı Dr. Kara: "MS hastalığı gençlerde daha sık görülüyor"

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, Multiple-Skleroz (MS) hastalığı görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek, bu hastalığın tedavi edilmediği takdirde özürlülük riski oluşturabileceğini söyledi.

Günümüzde MS hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “MS, bir beyin ve omurilik hastalığıdır. MS, beyin ve omurilik sisteminde miyelin kılıfı dediğimiz sinirlerin dışında bulunan maddenin kaybolmasıyla seyreden ve plaklar oluşturan bir hastalıktır. Bu hastalık, en çok beyinde tutulur. Bunun dışında boyun omurilik bölgesi ve sırayla diğer bölgelerde tutulmalar görülebilir. Hastalarda en çok görülen bulgular; ani görme kaybı, tek tarafta uyuşma, denge kaybı, kuvvetsizlik gibi, direk beyin omurilik sistemini ilgilendiren bulgular görülür. Genelde 20 ile 40 yaş arası görülen bu genç yaş hastalığı, kadınlarda daha sık ortaya çıkmaktadır" dedi.

Hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğini belirten Dr. Kara, "Vücudun savunma sisteminin kendi sinir kılıflarına saldırmasıyla seyreden bir hastalık olduğundan, baskılayıcı tedaviler kullanılır. Genelde bu hastalık ataklarla seyreder. Fakat her atakta bir iz kalır ve bu durum sonucu maluliyet oluşturabilir. Günümüzde, MS tedavisi ile ilgili ciddi gelişmeler yaşanmakta ve tedavi başarı şansı giderek artmaktadır” diye konuştu.