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Dünya Normalleşmenin yıldönümünde yaşandı! İsrail büyükelçiliği önünde patlama
Dünya

Normalleşmenin yıldönümünde yaşandı! İsrail büyükelçiliği önünde patlama

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde bir saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken patlamanın 29 Ocak'ta gerçekleşmesi kafalarda soru işareti bıraktı

Yeniakit Publisher
2021-01-29 16:45:00 -

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde bir patlama meydana geldi.

Patlamaya, yola gizlenmiş bir el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesinin yol açtığı öne sürüldü.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün öğleden sonra yaşanan patlamada bölgede bulunan bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri bölgeyi kapatarak soruşturma başlattı.

29 Ocak'ın önemi büyük

29 Ocak tarihi, İsrail ile Hindistan arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının yıl dönümü. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler 29 Ocak 1992 tarihinde resmen başlamıştı.

Patlamanın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlama tarihinde meydana gelmesi, akıllara bir saldırı ihtimalini getirdi.

Olayı üstlenen bir grup ise olmadı.

Kaynak: Mepa News

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