Normalleşmenin ardından HDP önüne giden anneler Akit’e konuştu! HDP'nin peşini bırakmayacağız

Hasan Eğrigöz Ankara

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, uygulanan sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası yolculuk yasağı gibi yasakların kaldırılması ve normalleşme sürecine adım atılmasının ardından Diyarbakır anneleri, HDP önündeki eylemine kaldıkları yerden devam ediyor.

“Asla vazgeçmeyeceğiz”

Hakkari’de 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için evlat nöbetine katılan anne Zümrüt Salim, “İnsanlar evlerine kapandığında biz evlatlarımız için yine HDP önündeydik. Yasak olduğu zaman da devletimizi dinleyip evlerimize giderek orada çocuklarımızı bekledik. Şimdi normalleşme sürecine girdik ve biz yine HDP önüne geldik. Buradan anlaşılsın ki biz asla vazgeçmeyeceğiz. HDP’nin peşini bırakmayacağız 277 gündür buradayız. Eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizi hiçbir kuvvet yıldıramaz”

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Sevdet Demir ise evladına kavuşuncaya kadar eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyleyerek, “Aylardır HDP’ye, PKK’ya karşı verdiğimiz bir mücadele var. Bu mücadelemiz tüm anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar sürecek. Umutluyuz. Boşuna durmuyoruz burada, evlatlarımızı alacağız. Burada her eve ateş attılar. Her anneyi ağlattılar. Biz artık çocuklarımızı onlara bırakmak istemiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Tek derdimiz bu. Bize evlatlarımızı versinler. Gidelim evimize. Başka türlü bizi hiçbir kuvvet buradan gönderemez” görüşünü dile getirdi.