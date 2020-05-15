  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siroz'a neden olabiliyor: İşte Kronik Hepatit C belirtileri...

Evde sivilce kremi nasıl hazırlanır? İşte sivilce kreminin hazırlanışı...

Trump'ın ölüm sayacı! Meydandaki panoya astılar

Hamsi'nin atası keşfedildi!

Yunusemre ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
için kalan
Siyaset

Normalleşme sürecinin ardından AK Parti'den önemli karar! Yeniden ele alındı

Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşme sürecine girildikten sonra, AK Parti kongre tarihlerini yeniden ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 08:47:00 -
Normalleşme sürecinin ardından AK Parti'den önemli karar! Yeniden ele alındı

AK Parti, geçtiğimiz aralık ayının son günlerinde 7. Olağan Kongre sürecini başlatmış, bazı ilçelerin kongreleri tamamlanmış ancak 13 Mart itibarıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kongrelerin ertelendiği açıklanmıştı. AK Parti, normalleşme adımlarıyla birlikte, kongre takvimini de yeniden ele aldı.

Edinilen bilgiye göre AK Parti Teşkilat Başkanlığı, temmuzda başlaması planlanan sosyal mesafeli kongre çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Erdoğan’ın stadyumlarda yapılacak sosyal mesafeli kongre formülüne onay verdiği ve AK Parti’nin ilçe kongreleri için hazırlıklara başladığı kaydedildi.

Kongrelerin açık havada, sosyal mesafe kuralına uygun ve sınırlı katılımla gerçekleştirileceği kaydediliyor. Stadyumlarda yapılacak kongrelerde, divan ve delegeler için saha ortasında kongre düzeni oluşturulacak. Sandalyeler, masalar ve kabinler arasında sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Kongrelerden önce stadyumlardaki her nokta dezenfekte edilecek. Delegeler kongreye maskeleriyle katılacak. Katılım sayısı sınırlı tutulacak.

Kaynak: Milliyet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı