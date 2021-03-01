Normalleşme olacak mı? Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen “yerinde karar” döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık ediyor. Beştepe’de yapılan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak.

Normalleşme takvimi görüşülecek

Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme süreci belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde değerlendirilecek.

100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak. Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.

Süreç ile ilgili detaylı açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor.